"Ik sms'te: 'Mama, ik wil sterven'"

"Zelfdoding zie ik niet enkel als de actie waarbij je jezelf van het leven beneemt", zegt Willem. "Het is, voor mij, het volledige proces dat hieraan voorafgaat, eventueel inclusief de daad zelf. Een mens kan zo hard afzien dat het voelt alsof hij sterft zonder dat hij zichzelf hiervoor van het leven moet beroven."

Willem groeide op in Geraardsbergen. Zijn thuissituatie was goed, die op school even anders. In het eerste middelbaar werd Willem gepest omdat hij 'anders' was. "Ik was twaalf toen ik een bericht stuurde naar mijn mama dat ik wilde sterven", zegt hij. "Ik stond in de rij op school te wachten om de klas binnen te gaan. Ik haalde mijn gsm boven en tikte de woorden zo snel in alsof ik doodleuk vroeg wat we 's avonds zouden eten."