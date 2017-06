"Honden worden verkocht om te sterven"

"De beklaagden zijn dierenverwaarlozers die enkel geld willen verdienen op de kap van honden", zegt Michel Vandenbosch, voorzitter van GAIA, dat Puppy House al jaren op de voet volgt en klachten verzamelt. In juli 2014 opende het Antwerpse gerecht een onderzoek na een resem klachten tegen hondenspeciaalzaak Dierenplezier. Even later veranderden de uitbaters de naam in Puppy House. "Maar hun praktijken zijn niet veranderd. En nog steeds ontvangen we klachten", klinkt het. Puppy House verkoopt al jaren puppy's die te jong zijn of te ziek.