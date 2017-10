‘Hier in ‘t Stad leven we naast elkaar, niet met elkaar'

Ik heb geen zin vandaag, ik blijf gewoon in bed”, zingt het lokale popsterretje een tikkeltje schuchter op het Willy Vandersteenplein in hartje Seefhoek. De ‘geen zin’ slaat in dit verband op naar school gaan, maar onbedoeld raakt ze wellicht enkele gevoelige snaren. Eenzaamheid, en het bijbehorende beklemmende gevoel, is een groot probleem in grootsteden zoals Antwerpen.

Tijdens de Week van de Verbondenheid slaan Bond zonder Naam en Samenlevingsopbouw jaarlijks de handen in elkaar in de strijd tegen ­vereenzaming.