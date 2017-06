"Goede moslims doden niet", schreef hij

Dat hij volgens ooggetuigen 'Allahoe akbar' riep - dat was tot gisterochtend het enige teken dat de dader van de mislukte terreur aan moslimextremisme verbond. Inlichtingendiensten kenden hem niet en ook bij zijn buren heeft de man nooit argwaan gewekt. Oussama Zariouh werd 36 jaar geleden in Nador geboren en ruilde het noorden van Marokko in 2002 voor België in. Daar woonde hij eerst twee jaar in Aalst, om dan via enkele verschillende adressen in het Brusselse in 2013 aan de Louis Mettewielaan in Molenbeek te belanden.