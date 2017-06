'Gescheiden echtpaar' ontmoet elkaar voor het eerst in Waalse regering

Het cdH blies tien dagen geleden het huwelijk met de PS op, maar de Waalse regering behoudt wel haar volle bevoegdheden. Net als in de andere deelstaten kan ze niet vallen en behoudt ze haar bevoegdheden tot er een nieuwe coalitie op de been is gebracht.



Vorige week vond enkel een elektronische ministerraad met voornamelijk technische agendepunten plaats. Ook donderdag duurde de vergadering maar enkele tientallen minuten. De ministers joegen er een aantal zogenaamde A-punten door, wisselden kort van gedachten over de resultaten van het overlegcomité en sneden even enkele grote dossiers voor de nabije toekomst aan.



Toch wilden beide partijen tonen dat ze verantwoordelijke partners blijven. De onzekerheid over de politieke toekomst speelt immers zowel in de rangen van de PS ("we weten niet of het huwelijk tussen MR en cdH zal lukken") als in die van het cdH (dat een coalitie met MR een meerderheid van slechts één zetel zou betekenen, blijft het voornaamste struikelblok).



Zo sluit de PS niet uit dat ze groen licht geeft voor een pakket over familiale uitkeringen, dat cdH-vicevoorzitter Maxime Prévot voor het zomerreces wil indienen bij de regering. De socialisten verwachten ook een geste van het cdH over fiscaliteit, weze het dat de centrumpartij de onderhandelingen met MR en de andere partijen niet wil bemoeilijken.