"Geen enkel gevaar voor de veiligheid" tijdens uitvallen communicatie op luchthaven Charleroi

De communicatie voor de verkeerstoren op de luchthaven van Charleroi viel gisteren rond 23.30 uur even uit. Volgens vakbond ACV-Transcom "kroop de luchthaven door het oog van de naald", maar Dehaene nuanceerde. "We werken met zeer professionele mensen, die perfect weten hoe ze moeten reageren in alle omstandigheden."



De Belgocontrol-woordvoerder kon in eerste instantie niet zeggen of er effectief een risico was op een ongeval, maar kan na bevraging bevestigen dat dit zeker niet het geval was. "Er was geen enkel gevaar voor de veiligheid. Er was op dat moment nog één toestel in de lucht dat moest landen", klinkt het.