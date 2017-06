"Geen enkel bewijs van vergaderingen die zitpenningen Samusocial verantwoorden"

Uit het verslag van de regeringscommissarissen blijkt dat er geen bewijzen zijn dat de vergaderingen van het bureau effectief hebben plaatsgevonden en wie er aan deelgenomen heeft: er zijn geen notulen, aanwezigheidslijsten of uitnodigingen teruggevonden. Vermits de zitpenningen bijna vaste bedragen zijn, kan worden aangenomen dat ze maandelijks, forfaitair werden uitgekeerd. Daarnaast werden de aanpassingen aan de statuten van de vzw laattijdig in het staatsblad publiceert, wat de transparantie niet ten goede komt. De twee commissarissen merken ook op dat geen enkel document over het toekennen van zitpenningen werd overgedragen aan de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC), aangezien deze zitpenningen niet in rekening gebracht kunnen worden voor de toekenning van subsidies. Anderzijds heeft de vzw ook geen eigen inkomsten (uit commerciële of andere activiteiten). Zoals ook blijkt uit de stukken die Samusocial heeft overgemaakt, kunnen de commissarissen niets anders dan besluiten dat de zitpenningen werden betaald met niet-toegewezen giften.

De Brusselse regering stuurt het rapport nu door naar het Brussels Parlement, en meer bepaald naar de op te richten parlementaire onderzoekscommissie. De minister van Financiën heeft de opdracht gekregen om de Inspectie Financiën een audit te laten uitvoeren bij Samusocial. Op termijn wordt een gewestelijk publiek orgaan opgericht om de activiteiten van Samusocial voor de daklozen voort te zetten. Minister Smet kondigde aan dat vandaag nog een crisiscel wordt opgericht. Minister Fremault kwam ook terug op het nieuws van BRUZZ dat het OCMW van de Stad Brussel als enige van de 19 Brusselse OCMW's nagelaten heeft volledige transparantie over de structuur, mandaten en vergoedingen te verschaffen aan haar en haar collega Pascal Smet. "Indien de bijkomende informatie niet verstrekt wordt, zullen we een commissaris sturen", was haar duidelijke boodschap.

Ontslag Mayeur niet gevraagd

Rudi Vervoort benadrukte dat het niet aan het College toekomt om het ontslag te vragen van burgemeester Yvan Mayeur of OCMW-voorzitter Pascale Peraïta. Beiden staan in het oog van de storm omdat ze hoge zitpenningen ontvangen als lid van de raad van bestuur en het bureau van de vzw. Zowat alle Nederlandstalige partijen in Brussel en Ecolo vragen om het ontslag van Mayeur.



In het rapport van de regeringscommissarissen worden de bedragen aan zitpenningen bevestigd. Voor OCMW-voorzitster Pascale Peraïta ging het in 2014 om 15.400 euro, in 2015 om 18.900 euro en in 2016 om 17.080 euro. Voor burgemeester Mayeur ging het respectievelijk om 15.400, 18.900 en 16.800 euro; voor Samusocial-voorzitter Michel Degueldre 1.540, 8.400 en 16.800 euro; en voor secretaris Valérie Vierset om 4.200, 9.380 en 8.680 euro. Het totaal uitgekeerde bedrag aan zitpenningen bedroeg in 2014 39.620 euro, in 2015 56.000 euro en vorig jaar 59.920 euro.