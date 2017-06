"Geen beperking op mandaten, maar op inkomsten"

Share Ik heb anderhalf keer een parlementair loon.Dat is een heel mooi inkomen. Als dat te veel is, moet men daar maar wat afdoen

"Over veel dingen die nu bovenkomen zijn al artikels geschreven in de Vlaamse en Franstalige pers, maar de vlam sloeg zelden in de pan", zegt De Wever. "Op een gegeven moment moeten de omstandigheden ergens samenkomen, en dan brandt ineens heel de tent uit. Soms heb je iets als Samusocial nodig om te beseffen dat je door de bodem zakt."



De Wever, naast N-VA-voorzitter ook burgemeester van Antwerpen, wil een decumul van de financiën. "Ik heb anderhalf keer een parlementair loon", zegt hij. "Dat is een heel mooi inkomen. Als dat te veel is, moet men daar maar wat afdoen", aldus De Wever.



"Maar ik heb liever dat men een aantal functies doet, maar zegt dat het nooit meer zal zijn dan dat anderhalf - en de burger weet dat. (...) Ik ben er niet per se voorstander van dat je aan elke mens één functie geeft. Dan ga je meer politici krijgen en dus ook veel meer uitgaven."