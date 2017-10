"Er zijn weer luizen": fabels en feiten rond het beestje

"Er zijn weer luizen!" Ook na de komende herfstvakantie staat het ongetwijfeld op het schoolbord. Kammen dus. En die knuffel in de vriezer - dat hoeft dus echt niet meer.

De herfstvakantie is in aantocht, en dat geeft in elk geval één harde garantie: daarna begint de hoofdluizenplaag. In oktober verschijnt de schoolfotograaf, op 11 november is het Sint Maarten, op 5 december komt Sinterklaas en na elke vakantie, vaste prik, passeert een luizenparade.

Ook drie dagen na de zomervakantie stond het in krijtletters op het bord van groep 1/2: 'Er zijn weer luizen!' Nu al! De gymschoenen in de juiste maat waren nog niet eens ingeslagen of zeker één exemplaar had zich in het Rapunzelhaar van dochterlief genesteld om daar eens actief aan familie-uitbreiding te doen.