"Er zijn meer dan 50.000 geradicaliseerden in Europa"

In België zijn er volgens De Kerchove ongeveer 500 Syrië-gangers, maar ook een groep van meer dan 2.000 geradicaliseerden. In heel Europa zijn het er 50.000. Dat is een schatting, het kunnen er ook duizend meer of minder zijn. Maar ze stellen de veiligheidsdiensten voor een probleem. Hoe bepalen ze wie van die 50.000 niet alleen radicaal is, maar ook potentieel gevaarlijk?

"In het Verenigd Koninkrijk hebben de inlichtingendiensten 20.000 radicale personen gedefinieerd", zegt De Kerchove. "Van die 20.000 is veiligheidsdienst MI5 bezorgd over 3.000 van hen. Daarvan houden ze er 500 nauwlettend in de gaten. Mijn vraag is welke criteria je gebruikt om mensen door te schuiven van de ene categorie naar de andere? Die vragen zijn nog niet volledig beantwoord. Het is ook geen exacte wetenschap."