"Er hadden doden kunnen vallen": tot 13 jaar cel gevorderd na grootste gevangenisrel uit Belgische geschiedenis

"Het was de grootste gevangenisopstand uit de Belgische geschiedenis", zegt het openbaar ministerie. "Drie paviljoenen werden in brand gestoken. Twee paviljoenen, voor in totaal 136 gedetineerden, zijn nog altijd buiten gebruik. Bij de opstand hadden doden kunnen vallen. Want tijdens de brand zaten zowel personeelsleden als geïnterneerden opgesloten in het gebouw."



"De gedetineerden die in opstand waren, verhinderden de bluswerken van de brandweer. De hulpdiensten werden bekogeld met al wat de gedetineerden konden loswrikken, tot riooldeksels en basketbalringen toe."