"Enorm geschrokken dat er vlak bij onze tuin wordt gejaagd"

Volgens de jagers is er echter niets aan de hand, omdat ze in bewoonde gebieden gewoon niet gaan jagen. Wendy Dreesen uit Sint-Katelijne-Waver schrok enorm toen de velden tussen de groentenvelden en haar woonwijk staan ingekleurd als jachtgebied. "We wonen hier in een wijk met heel veel kinderen. Je kan je dat eigenlijk niet inbeelden dat er vlakbij geschoten mag worden."