"Een vrouw op drie overweegt relatiebreuk bij seks zonder orgasme"

Veel Belgische mannen denken dat vaginale penetratie absoluut de juiste manier is om een vrouw een orgasme te bezorgen. Dat terwijl een grote groep vrouwen zelden of nooit klaarkomt bij het vrijen en dat een gebrek eraan een aanleiding lijkt om de partner te verlaten. Dat blijkt uit een onderzoek van seksuologe Goedele Liekens en een bekend condoommerk bij zo'n 1.500 Belgen en evenveel Nederlanders.

Uit de bevraging bleek dat Belgische mannelijke respondenten ongeveer dubbel zo vaak klaarkomen als vrouwen. Van de vrouwen bereikte de helft zelden of nooit een climax bij zowat elke vrijpartij.



Volgens de initiatiefnemers is er een 'gigantische orgasmekloof' waarbij vrouwen aangeven onvoldoende stimulatie te krijgen. "Niet verwonderlijk, want de helft van de Belgische mannen meent dat penetratie voldoende is voor een hoogtepunt", klinkt het.

Focussen De vrouwen geven evenwel het tegendeel aan. Zes op de tien respondenten zegt manuele of orale stimulatie van de clitoris nodig te hebben. "Mannen geven vrouwen dus niet wat ze nodig hebben. En vrouwen nemen of vragen hem blijkbaar ook niet wat ze nodig hebben", zegt Goedele Liekens.



Volgens het onderzoek zouden heel wat vrouwen zich ook moeilijk kunnen focussen. "Krijg je niet de juiste stimulatie of weet je dat het maar van korte duur is, dan neem je misschien niet eens de moeite om je te focussen", aldus Liekens nog. Ze wijst erop dat ook fysieke opwinding van de clitoris belangrijk is, bijvoorbeeld via stimulatie of een specifieke gel.