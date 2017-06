'Devil of the match' Nacer Chadli tevreden over resultaat en prestatie

Chadli verving Thomas Meunier op de rechterflank in de 3-4-2-1-opstelling van Martinez. "Ik heb die rol zeer goed opgenomen. In de offensieve fase was in aanwezig en ik heb mijn teamgenoten op een defensieve manier geholpen. Ik heb een goede wedstrijd gespeeld", reageert Chadli op de wedstrijd.



"Aan de andere kant waren er twee rijen van vier. Die waren moeilijk te doorbreken. We hebben enkele mogelijkheden gehad, we hebben gescoord en daarna was het gemakkelijker, omdat ze nog maar met tien waren", aldus Chadli nog. "Het tweede doelpunt heeft ons bevrijd. Het werd gemakkelijker voor ons en we hebben het einde van de wedstrijd goed afgehandeld."



De wedstrijd vond plaats op een moment dat alle spelers al een lang seizoen achter de rug hebben. "Op het einde voelde iedereen het toch in zijn benen. We moesten mentaal sterk zijn."