"De meest seksistische Facebookpost ooit": Clint onder vuur na opvallend stappenplan voor mannen

De ophefmakende Facebookpost staat sinds zaterdagnamiddag online, maar het is pas sinds deze ochtend dat het reacties regent op sociale media. Sommigen opperen zelfs dat het bericht van Clint.be "een van de meest vrouwonvriendelijke Facebookposts ooit" is.



De entertainmentwebsite die zich voornamelijk richt op het mannelijke geslacht, geeft de lezer in vier stappen een handleiding over hoe hij de vrouw het best kan versieren. De 'hyenatactiek' waarvan sprake, zegt dat je als man best "het meest onzekere meisje van de groep uitkiest". "Als dit gelukt is, ga je erachter staan. Niet direct toehappen, maar gewoon even blijven staan", klinkt het als eerste stap. Als je zelfvertrouwen groot genoeg is, "sla je je beide armen om de heupen van je prooi".



Krijg je een goedkeurende blik? "Het is wachten tot het moment waarop je je overwinning kunt vieren. Tot die tijd is het mogelijk de prooi te laten voelen wat je in huis hebt door je eigen heupen naar voren te bewegen. Op een gegeven moment zal de prooi zich omdraaien en zoals het de echte Duitse hyena's betaamt, wordt er niet gepraat maar direct gezoend. Na afloop is het mogelijk nog wat woorden te wisselen, maar dat hoort er eigenlijk niet bij want hyena's praten niet." (lees hieronder verder)