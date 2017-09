"Dat non-stop babygehuil lijkt wel een marteltechniek"

"Soms ging ik ’s nachts met haar in de buggy wandelen in het centrum van Brugge. Dan viel dat gehuil en gekrijs minder hard op. Binnen in huis weerkaatste dat overal, echt vreselijk. Je had me moeten zien. In pyjama slofte ik door de straten. Ooit stond ik plots te midden van de meifoor. Ik had niet eens gehoord dat er kermis was, met mijn verdwaasde kop. Dat wandelen ’s nachts was ook goed voor het contact met de buitenwereld. Ik voelde weer sociale controle.