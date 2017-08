"Dag en nacht spendeer ik met dit paard. Ik ken het beter dan mijn vrouw"

Flash Pleasure de Septon Z, Roi van 't Hoog Hemelrijk of Castro du cache pot: het zijn slechts enkele van de zorgvuldig geselecteerde veulens die volgende zaterdag tussen de verschillende jumpingwedstrijden van Flanders Horse Event door onder de hamer verdwijnen. Sommige namen in de veilingcatalogus zijn alvast even exuberant als het geld dat straks voor hen neergeteld wordt. De voorbije jaren betaalden kopers voor jonge veulens tussen de 10.000 en de 60.000 euro.



Het zijn dan ook Belgische Warmbloedpaarden, een gerenommeerd stamboek in de paardenfokkerij dat wereldwijd zelfs de eerste plek wegkaapt in de jumping.