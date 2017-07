"Blauwe plekken en haaruitval": moeder dient klacht in tegen crèche na mogelijke kindermishandeling

Share De moeder gaf haar kind een dictafoontje en zou daarop gehoord hebben hoe iemand het meisje een slag toediende

Het was de Franstalige krant La Capitale die vandaag melding maakte van de klacht en de moeder van het 2-jarige meisje aan het woord liet. Volgens die moeder begon ze zich zorgen te maken toen haar dochter met blauwe plekken terugkwam van de crèche en haar begon te verliezen. Haar kinderarts zou haar gezegd hebben dat het haarverlies het gevolg kon zijn van een emotionele schok.



Toen het kind later de woordjes "stout", "bang" en "pijn" in de mond nam en opnieuw naar huis kwam met verschillende blauwe plekken, vroeg de moeder uitleg aan de crèche, waar haar gezegd zou zijn dat het kind enkel gevallen was.