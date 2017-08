"Belgische politiek doet het in de broek voor naaktlopers"

Nudistenzone zoals in Parijs is in Belgische steden ondenkbaar

Naturisme is volgens de Internationale Naturistenfederatie "een manier om in harmonie met de natuur te leven, door samen naakt te zijn".

Naturisme, nudisme of gewoon in je blootje in de sauna, recreatie op haar puurst is steeds minder een aanslag op onze zeden. In Parijs kunnen nu zelfs de stedelingen terecht in een naaktzone. “In België hinken we echter mijlenver achterop.”