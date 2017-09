"Armoedebeleid werkt al tien jaar niet"

“Er is geen armoedebeleid, maar een armoedig beleid.” Dat is de hoofdconclusie van het rapport van Decenniumdoelen, een platform van armoedeorganisaties en het middenveld. Het platform is tien jaar geleden opgestart met als doel de halvering van de armoede op 10 jaar tijd.

En dat is verre van gelukt. In 2006 leefden 693.000 Vlamingen onder de armoedegrens, in 2015 waren dat er 663.750. Dat zijn er dus amper 30.000 minder. Daar zitten minder gepensioneerden bij dan tien jaar geleden. Doordat vrouwen in de jaren zeventig de arbeidsmarkt opkwamen, krijgen nu meer gepensioneerde koppels twee pensioenen in plaats van een gezinspensioen.