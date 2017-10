"Als er geen brexitdeal komt, kan dat 'catastrofaal' zijn voor België"

Als de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk geen akkoord bereiken over verdere samenwerking na de brexit, is de impact mogelijke "catastrofaal". Dat zegt minister van Economie Kris Peeters op basis berekeningen van de brexit-werkgroep die werd opgericht om de gevolgen van de brexit voor de Belgische economie in te schatten.

Het is niet de eerste keer dat gewaarschuwd wordt voor de mogelijke economische gevolgen van een zogenaamde harde brexit. Uit de berekeningen van de high level brexitgroep onder leiding van graaf Paul Buysse blijkt nu dat het worst case scenario "catastrofale" gevolgen kan hebben.

Als de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk geen akkoord bereiken tegen maart 2019 - het moment dat het VK uit de Unie wil stappen -, kunnen de douanekosten voor de in- en uitvoer van en naar het Verenigd Koninkrijk oplopen tot naar schatting 2,22 miljard euro.

Zoals eerder ook aangetoond in een studie van Leuvense economen zou een harde brexit België ook meer dan 42.000 jobs kunnen kosten. Voor het VK zou het zelfs gaan om 526.000 jobs en voor de EU in totaal om 1,2 miljoen jobs.

"Absoluut vermijden"

Voor de Haven van Zeebrugge zou een harde brexit ook zware gevolgen hebben. De trafiek naar het VK bedraagt 45 procent van de omzet van de haven en is goed voor 5.000 jobs en een economische waarde van 500 miljoen euro.

De high level brexitgroep gaat de mogelijke economische gevolgen van 'no deal' nog beter in kaart brengen, maar komt alvast tot de conclusie dat "een harde brexit absoluut vermeden moet worden". Minister Kris Peeters: "We stellen vast dat de onderhandelingen met Groot-Brittannië moeizaam verlopen. We moeten voorbereid zijn op alle mogelijke scenario's. Een akkoord en een verdere economische samenwerking hebben natuurlijk absoluut de voorkeur."