"Al wat wij kunnen doen, is wachten tot de merel sterft"

Het Usutu-virus, genoemd naar een van de lokale namen van de Maputo-rivier in Swaziland, werd in 2001 voor het eerst op Europese bodem gedetecteerd in Oostenrijk. Vooral stadsvogels, en vooral merels, zijn kwetsbaar.

Het virus rukte langzaam verder op richting Duitsland, en vorige zomer kwamen de eerste meldingen vanuit de provincie Limburg.

Wetenschappelijke evidentie is er nog niet, maar voor Marcel Peeters (72) in het Opvangcentrum voor Vogels en Wilde dieren (VOC) in Kapellen liegen de symptomen allang niet meer. “De eerste zieke merel werd een dag of tien geleden binnengebracht”, zegt hij.