"1 op de 4 werknemers carwashbedrijven blijkt totaal niet in orde"

"De laatste tijd bleken er bij controles heel wat problemen zijn, vooral bij illegale handcarwashes, carwashstraten, enzovoort. De inspectie stelde heel vaak zwartwerk vast, milieu-overtredingen, kortstondige vennootschappen, maar ook mensenhandel", zegt De Backer. "Een op vier van zo'n 1.000 gecontroleerde werknemers bleek totaal niet in orde."



Controles verdubbelen

Hij wil nu een aantal maatregelen nemen. "We willen de controles verdubbelen en bedrijfjes te pakken te krijgen en snel sluiten die oneerlijk concurreren door snel een vennootschap op te richten, winst te maken met zwartwerk en dan te verdwijnen", vervolgt hij. "Wie het wel juist doet, willen we meer flexibiliteit geven. Op zondag mag er nu niet worden gewerkt, maar we willen dat zondagswerk aanmoedigen."



Het overleg daarvoor met de carwashsector - in Vlaanderen naar verluidt goed voor zo'n 400 bedrijven - wordt opgestart met als doel in het najaar een akkoord te hebben.



Bij Traxio, de federatie van de autosector en de aanverwante sectoren, reageert men positief op de voorgenomen hardere aanpak van zwartwerk. De federatie stelt wel dat het aspect zondagswerk in overleg met de vakbonden zal moeten gebeuren. Nog in overleg met de bonden ziet men ook mogelijkheden voor flexi-jobs.



Ook federaal minister van Werk Kris Peeters (CD&V) zal zijn fiat moeten geven voor de werkgerelateerde aspecten.