Zwijndrecht naar Oost-Vlaanderen? ‘Ik zal me altijd een Antwerpse voelen’

Stof tot nadenken, vond provincieraadslid Peter Hertog (Vooruit). Hij diende een motie in om Zwijndrecht over te hevelen van de provincie Antwerpen naar Oost-Vlaanderen. “Het is slechts een voorstel, een mogelijke opportuniteit, geen poging tot vijandige overname”, zegt Hertog. “Alle samenwerkingsverbanden moeten voortaan binnen de eigen regio gebeuren. Zwijndrecht valt er wat tussen, wat mogelijk voor bestuurlijke en organisatorische moeilijkheden zal zorgen. Ik wou die discussie nu op gang trekken, met het oog op de provincieraadsverkiezingen in 2024. Nu is het moment om dingen eventueel nog te veranderen en de verrommeling tegen te gaan.”

Politieke spelletjes

Of er een provinciewissel komt, beslist de Vlaamse regering. Burgemeester André Van de Vyver (Groen) loopt er alvast niet warm voor. Hij maakt zich zorgen over een ander emotioneel beladen dossier: de mogelijke fusie van Zwijndrecht met Beveren en Kruibeke. De politieke impasse is een feit, dus volgt op 17 september een niet-bindende volksraadpleging.

De Schelde dient als scheidingsader tussen Zwijndrecht en de koekenstad. Anderzijds vervult de tram de functie van mentale navelstreng. Ook de Zwijndrechtenaar voelt die ambivalentie. Ter hoogte van ‘Zwijndrecht-Dorp’ wandelt Denise (96). Een frêle dame met een wollen jas en grijze bontmuts. Ze is op weg naar woon-zorgcentrum De Regenboog. De koffie staat er warm. “Toen mijn man nog leefde, deed hij daar vrijwilligerswerk. Na zijn dood ben ik blijven gaan”, vertelt Denise, die als modiste een eigen zaak had. “We leerden elkaar kennen in Lovendegem, maar toen hij in de jaren 40 werk vond bij de douane, verhuisden we naar Antwerpen. Dat stadsgedoe lag me niet. Een paar jaar later woonden we in Zwijndrecht. Ik zette een plakkaatje ‘naaister’ voor het raam en voelde me meteen thuis. Over die provinciewissel heb ik geen mening. Ik ben te oud om me die politieke spelletjes aan te trekken. Maar het is eenvoudig: ik voel me al heel m’n leven Oost-Vlaming.”

Maske van over ’t water

Aan de andere kant van de spoorwegovergang, op anderhalve kilometer van de kerk van Zwijndrecht, ligt Burcht. Ooit een zelfstandige gemeente, maar in 1977 gefusioneerd. Het is 16 uur en in café Beiaard gaat het gerstenat, maar ook de mogelijke provinciewissel over de tongen. “We waren er net over bezig”, zegt cafébazin Carina Vandenbroeck (59). Ze is oorspronkelijk van ’t stad, maar was gedurende veertien jaar een Zwijndrechtenaar. “Nu woon ik op Linkeroever. Ik kon het hier niet gewoon worden. Die dorpsmentaliteit. En dat taaltje. Ik pendel liever tussen mijn café en mijn thuis”, vertelt de voormalige verpleegkundige. “Ik zal altijd een Antwerpse blijven.”

Aan de toog zitten Franciscus (76) en Thierry (47) Aertssen, vader en zoon. Franciscus leerde als jongeman een maske van over ’t water kennen. Voor de kinderen verhuisden ze naar het toen nog landelijke Zwijndrecht. “Wat gaat het ons opleveren? Meer belastingen? Duurdere pintjes? Veranderen kost altijd geld. Omdat de gemeente Zwijndrecht bijlegt, kost een abonnement van De Lijn ons 56 euro, in plaats van de geijkte 340 euro. Dat voordeel zijn we dan al zeker kwijt.”

Ondertussen mengt Leo (64) zich in het gesprek. Hij toont op zijn gsm een Facebook-post van Vooruit Zwijndrecht. “Als Groot-Beveren erdoor komt, vermeerdert de schuld van elke Zwijndrechtenaar”, zegt hij al tikkend op het kleine schermpje. “We kunnen onze eigen boontjes doppen, dus waarom zouden we? Ik stem tegen de fusie. Die provinciewissel hoeft evenmin. Weet je hoe we Antwerpenaren noemen die in de nieuwe wijk hierachter wonen? Aangespoelden. Zwijndrecht zal er altijd wat tussenvallen. Laat het toch zijn.”