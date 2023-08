Zomerdepressie: wanneer de warme maanden allesbehalve zonnig zijn

De zon schijnt, het is vakantie en je voelt je belabberd. Voor sommigen is net de zomer de donkerste periode. ‘De druk om een geweldige vakantie te beleven en de hitte en kortere nachten duwen me de dieperik in.’ In de stralende zon voelt dat nog pijnlijker.

In de reeks Zomerziektes schotelen we u vijf manieren voor waarop de zomer een aanslag op lijf en leden vormt. En geven we u tips over hoe u zich het beste tegen dit onheil kunt beschermen.

Lana Del Rey zingt dan wel over ‘Summertime Sadness’, maar de meesten kunnen zich niets voorstellen bij zomerse tristesse. De zon, langere dagen, terrasjes, festivals en reizen maken toch net blij? Voor Andrea Pardon (52) is dat niet zo. “De zomer is al jaren mijn meest depressieve seizoen. Vanaf september gaat het weer beter. Dat contrasteert natuurlijk enorm met de vrolijkheid die de zomer typeert.”

Een mysterie is het voor Pardon niet. “Ik ben manisch-depressief en een paar zomerse elementen duwen me in dat seizoen de diepte in. Zo valt je structuur weg, zoals je kind niet naar school moeten brengen en de yogaschool die dicht is. Vrienden en kennissen zijn op vakantie waardoor mijn netwerk uitdunt. En ik heb de fut niet om een vakantie te regelen. Omdat iedereen wel verwacht dat je een geweldige vakantie beleeft, zorgt dat voor stress, wat depressie aanwakkert.”

Nog een oorzaak is dat Andrea Pardon nu slechter slaapt. “Zeker sinds er meer hittegolven zijn is het lastiger om voldoende te slapen en ook slaapgebrek activeert depressie. Soms lig ik lamlendig in de zetel en denk ik: ‘Wat doe ik hier in feite nog?’”

Maar Pardon heeft gewoontes gekweekt om de ergste donkerte de baas te blijven. “Je kan zelf veel doen, maar je moet je dat eigen maken”, zegt ze. “Zo doe ik er alles aan om toch zoveel mogelijk te slapen en doe ik vrijwilligerswerk dat mijn dagen structureert. En mijn twee honden dwingen me elke ochtend naar buiten, of ik me nu goed voel of niet. Dat helpt altijd. Net zoals contact met lotgenoten en de steun van mijn partner. Toch gebeurt het vooral in de zomer nog altijd dat ik een hele dag of week wegglijd in die depressie.”

Bekender en schijnbaar logischer is de winterdepressie: donkere dagen leiden tot donkere gedachten. Toch is de zomerdepressie ook bekend bij psychiaters. Ze staat niet in de DSM, het handboek met psychiatrische aandoeningen, maar wordt gezien als een variant van de erkende Seasonal Affective Disorder (SAD), Seizoensgebonden Affectieve Stoornis.

Naar schatting heeft 3 procent van de volwassenen last van SAD, dat vaak op jongvolwassen leeftijd start maar je op elk moment kan overvallen. “In 95 procent van de gevallen gaat het om een winterdepressie”, zegt psychiater Manuel Morrens (UPC Duffel). “Veel onderzoek over zomerdepressie is er niet maar in de praktijk is het wel beschreven.” Naar schatting een op de duizend mensen zou er last van hebben. “Dat is voor ons land dan toch zo’n twaalfduizend mensen, wat niet niks is”, merkt psychiater Dirk De Wachter (KU Leuven) op.

In de definitie van de diagnose SAD staat dat het gaat om depressieve symptomen die minstens twee weken aanhouden en die minimaal twee jaar na elkaar in hetzelfde seizoen voorkomen. Kenmerkend is ook dat de depressie verdwijnt met de seizoenswissel. De voornaamste klachten zijn somberheid, neerslachtigheid, interesseverlies, slapeloosheid, angst, vermoeidheid, hopeloosheid, concentratieverlies, prikkelbaarheid, een gevoel van leegte en waardeloosheid en veranderingen in eetlust en gewicht.

Terwijl een winterdepressie vaak vermoeidheid, meer slapen, meer eten en verdikken veroorzaakt, signaleren experts bij een zomerdepressie vaker slapeloosheid, een opgefokt gevoel, minder eetlust en gewichtsverlies. “Ook typisch is slecht doorslapen”, zegt De Wachter. “Dat is vaak een voorteken, waarna de stemming nog inzakt.”

Psychiater Ian Cook, hoofd van het Depression Research & Clinical Program aan de universiteit van Californië, wijst op nog een symptoom: een groter gevoel van isolement. Wie zich in de winter depressief voelt kan dat delen met velen die zich dan ook niet al te best voelen. En je kan het aan de donkere dagen wijten.

Maar in de zomer lijkt iedereen zich te pletter te amuseren en is er overvloedig veel zonlicht. Als je je dan slecht voelt, valt dat dus pijnlijk op. “Mensen begrijpen het veel minder dat je je net nu, in de zogenaamd leukste tijd van het jaar, zo rot voelt”, zegt Andrea Pardon. Dat is ook wat De Wachter ziet bij patiënten. “Zelfs als je je gewoon wat minder voelt is dat extra lastig om dragen wanneer iedereen luchtig cocktails drinkt in de rooftopbar. Dan voel je je nog meer alleen.”

Wat de oorzaken zijn weten onderzoekers nog niet exact. Maar specialisten hebben hypotheses die ondertussen als solide worden beschouwd. “Er is de aanleg voor depressie en daarnaast zijn er biologische factoren en de zomerse context”, zegt De Wachter. Bij de ene weegt dat biologische door, bij de andere de zomerse stress.

Zo kan het vele en felle zonlicht je bioritme verstoren. In de zomer is het vroeger en tot later op de avond licht en daar kan niet iedereen zich even goed aan aanpassen. Ook kan veel zonlicht resulteren in minder aanmaak van melatonine, het hormoon dat je in slaap doet vallen. “Naast vroeger wakker worden, later gaan slapen en minder goed doorslapen kunnen ook de warmte en lawaai je slaap ontregelen”, zegt Morrens. “Wie kwetsbaar is voor depressie komt dan sneller in de problemen.”

Bovendien, legt Morrens uit, hangt de warmteregulatie in ons lichaam samen met een hormonaal systeem dat door de hypothalamus wordt geregeld. “Net die regio’s zijn bij mensen die al vatbaar zijn voor depressie wankeler. Voor hen is de zomerwarmte dan ook drukkend, waardoor ze zich fysiek en mentaal slechter voelen en geneigd zijn zich terug te trekken.”

Morrens wijst ook op onderzoek dat toont hoe er in hittegolven 7 à 8 procent meer opnames zijn voor psychische problemen en hoe er dan drie tot vier keer meer sterfte is onder patiënten met psychoses dan bij hart- en vaatpatiënten. Een studie uit 2018 stelt vast dat de neerslachtige taal op sociale media toeneemt naarmate het warmer wordt.

Ook routines die wegvallen kunnen, zoals Andrea Pardon getuigt, iemand de put in duwen. Niet alleen omdat ze psychisch een houvast geven en vaak sociale contacten garanderen, maar ook omdat het mensen met depressieve neigingen fysiek stabiel houdt.

Nog mogelijke oorzaken blijken financiële zorgen, lichaamsbeeld en ‘zomerstress’. Zo kan de zomer een dure kwestie zijn door reizen en soms ook kinderkampen. En het is het seizoen van de shorts en de bikini’s. “De grote focus op perfecte lijven zorgt bij velen voor onzekerheid. Ook dat kan iemand die zich al niet te best voelt de das omdoen”, zegt De Wachter. Zomerstress slaat op de sociale verplichting om glorieuze tijden te beleven. “Net dat dictaat dat je je geweldig moet voelen, duwt wie zich al minder voelt in een depressieve toestand”, vervolgt De Wachter.

Een zomerdepressie kan ook in een lichtere vorm voorkomen. Dan vertoon je net niet lang genoeg voldoende symptomen om de diagnose van SAD te krijgen. Volgens cijfers van het Nederlandse Fonds Psychische Gezondheid krijgt een op de driehonderd mensen af te rekenen met die lichtere zomerse stemmingsklachten. “Het is inderdaad niet bij iedereen even ernstig, maar het gaat nooit om eens een paar dagen humeurig zijn door de hitte. Het is een fenomeen dat je echt hindert in je leven”, zegt De Wachter.

Zowel bij een zware als lichtere zomerdip kan er overlap zijn met ‘zomereenzaamheid’, de ervaring je vooral tijdens de zomer geïsoleerd te voelen.

“Dat ken ik zeer goed uit mijn kindertijd”, zegt Vera Vandervesse (58), die eenzaamheid als ervaringsdeskundige bespreekbaar wil maken. “Op school werd ik gepest en thuis liep het ook niet lekker, waardoor die twee maanden schoolvakantie voor mij echt zwaar waren. Ik voelde me heel alleen. Eenzaamheid is van alle seizoenen, maar in de zomer kan het extra zwaar zijn omdat mensen met wie je wel verbinding voelt tijdelijk weg zijn of activiteiten stilliggen. In mijn dorp zag ik ook alleen maar wat mijn klasgenootjes allemaal deden in de zomer, nu zien jongeren van iedereen mooie plaatjes van heerlijke zomeractiviteiten. Dat lijkt me nog moeilijker.”

Ondertussen heeft Vandervesse veel minder last van eenzaamheid. “Maar het heeft lang geduurd”, zegt ze. “Het gaat over zelfkennis en in actie schieten om de verbinding die bij je past te zoeken. Zo heb ik ontdekt dat ik me niet goed voel in grote groepen en de neiging heb al snel serieuze onderwerpen aan te snijden. Ik zal dus niet snel verbinding maar eerder eenzaamheid vinden op grote feesten of festivalweides.”

In ons land is het geen onderzocht of becijferd fenomeen, maar recent Nederlands onderzoek wijst uit dat een op de vijf zich extra eenzaam voelt in de zomer. Bij de noorderburen is eenzaamheid sowieso een thema dat de overheid opneemt. Sinds zes jaar loopt vanuit het ministerie van Volksgezondheid het actieprogramma ‘Eén tegen eenzaamheid’. En sinds drie jaar is er een campagne tegen zomereenzaamheid gericht op ouderen. Spotjes roepen op om eraan te denken eens bij hen langs te gaan en een berichtje of kaartje te sturen.

Sociaal agoog Lise Switsers (Thomas More Hogeschool), gespecialiseerd in eenzaamheid bij ouderen, kende de term ‘zomereenzaamheid’ niet. “Maar ik acht het zeer aannemelijk dat het ook hier een reëel fenomeen is, zoals je dat ook in weekends en vakantieperiodes ziet. Wel denk ik niet dat het beperkt is tot ouderen. Ook wie het financieel moeilijk heeft en niet op vakantie of naar festivals kan en jongeren die zo de zomer niet kunnen vieren met hun vrienden, lijken mij mensen die last hebben van zomereenzaamheid.”

Eenzaamheidsexpert Jeannette Rijks heeft bedenkingen bij het begrip. “Het gaat er eerder om, zo merk ik in mijn praktijk, dat de zomer je eenzaamheid meer blootlegt. Eenzaamheid is een gebrek aan relaties die bij je passen”, zegt ze. “Wanneer heel wat activiteiten stoppen en je buren en vrienden weg zijn, betekent dat vooral dat je geen afleiding meer hebt. Daardoor voel je de eenzaamheid meer.”

Dan maar extra zomerse activiteiten zoeken is volgens Rijks geen fundamentele oplossing. “Al zorgt het wel voor afleiding en misschien helpt je dat de zomer te overbruggen”, zegt ze. “Maar eenzaamheid kan je alleen aanpakken door leuke relaties uit te bouwen die bij je passen. Meestal lukt dat niet op je eentje omdat sociaal actief zijn moeilijker wordt als je al langer eenzaam bent. Via therapie slagen heel wat mensen er wel in. Wie last heeft van zomereenzaamheid kan dat zien als een signaal om werk te maken van relaties.”

Zoals Andrea Pardon aangeeft, is er ook heel wat dat je kan doen om een zomerdepressie te beteugelen.

“Probeer een stabiel dag-en-nachtritme aan te houden”, zegt Morrens. “Ga dus ondanks de barbecues en feestjes op tijd naar bed. En blijf bewegen. Heel wat studies tonen dat dat depressies helpt tegengaan. Is het te warm om te sporten, probeer het dan vroeger in de ochtend of later op de avond, schakel over op zwemmen of zoek een sportclub met airco.”

“Zorg goed voor je lichaam, temper stress en zoek hulp”, vult De Wachter aan. “Zelfs als je denkt dat het in de herfst beter zal gaan, blijf je best niet zitten met een depressie. Therapie en eventueel medicatie kunnen vermijden dat een zomerdepressie een depressie wordt die niet meer weg gaat.”