Zoet, zuur en zacht: voor dit Ottolenghi-dessert gebruik je de hele citroen

De populaire Brits-Israëlische chef Yotam Ottolenghi geeft elke week een van zijn keukengeheimen prijs. Deze keer: wat te doen met een citroen? Wel, gooi alleszins niets weg.

De cijfers over voedselverspilling zijn verbijsterend en er is dringend actie op grote schaal nodig. Voedselproducenten en supermarkten moeten hun verantwoordelijkheid opnemen, maar ook thuis kunnen we het anders aanpakken. De eerste suggestie is vooral praktisch: koop minder voedsel in één keer. De tweede tip vergt wat creativiteit: gebruik alles op wat je in huis hebt en haal het maximum uit die ingrediënten. Zo breng je vernieuwende, verrassende gerechten op tafel.

Het betekent eens kijken naar de dingen waarvan we denken dat we ze volledig hebben gebruikt om te zien of we er toch niet nog iets anders mee kunnen doen. Neem bijvoorbeeld vanillestokjes die je in een pot suiker kunt stoppen als je de zaadjes er al uit hebt geschraapt, of verlepte kruiden uit de koelkast die je met avocado en olijfolie tot een glanzende, groene dressing kunt mixen.

Slim met overschotjes

Als je een overschotje hebt, maak er dan iets anders van. Labneh bijvoorbeeld is gewoon yoghurt die een dag in een schone theedoek of mousseline boven een gootsteen heeft gehangen om de wei te laten uitlekken. Het resultaat kun je in balletjes rollen, met olijfolie overgieten en vervolgens wekenlang in de koelkast bewaren. Of je kunt de labneh gebruiken om lemon posset te maken, een klassieke, Britse pudding met slechts drie ingrediënten: room, citroen en suiker.

En dus komen we weer uit bij een ingrediënt dat ik altijd in overvloed in huis heb: citroenen. Ik ben vrij goed in het gebruiken van de hele citroen: ik rasp de schil fijn, pers het sap eruit of scheid zorgvuldig de partjes. Hier brand en vermaal ik de schil voor een poeder van gebrande citroen, dat heerlijk is op salades, desserts en gegrilde gerechten.

Mijn poeder van gebrande citroen zal de wereldwijde voedselverspilling niet oplossen, dat weet ik. Maar het is een goed voorbeeld om te tonen hoeveel we uit ingrediënten kunnen halen en hoe creatief we kunnen zijn als we er een gewoonte van maken om eens na te denken voor we dingen weggooien.

Zoals vaak wordt gezegd: “Als het leven je citroenen geeft, maak er dan limonade van (en limoncello en poeder van gebrande citroen en uiteraard lemon posset barstensvol citroen).”

Beeld Christopher Simpson/NYT

Lemon posset met meringues en poeder van gebrande citroen

Bereidingstijd: 3 uur, plus tijd om af te koelen.

Als je zelf labneh maakt, begin er dan alvast de dag ervoor aan.

Dit heb je nodig voor 8 personen

Voor de labneh (ook kant-en-klaar te koop): 450 g Griekse yoghurt / 1/2 tl zout

Voor de lemon posset: 1 el citroenzeste (van 1 tot 2 citroenen) / 200 ml citroensap (van 4 tot 5 citroenen) / 250 g suiker / 650 ml volle room / 200 g labneh (zelfgemaakt of gekocht)

Voor de meringues: 115 g suiker / 2 eiwitten van grote eieren / 1/8 tl wijnsteen (o.a. bij Albert Heijn)

Voor het poeder van gebrande citroen: 2 bio- of goed gewassen citroenen

Beeld Christopher Simpson/NYT

Zo maak je het

1. Voor de labneh: meng de yoghurt met het zout in een kom. Bekleed een middelgrote zeef met een schone theedoek. Giet de yoghurt erin en leg het overhangende stuk doek over de yoghurt. Zet de zeef boven een kom en leg er een gewicht op. Laat 24 tot 48 uur in de koelkast staan. Gooi de opgevangen vloeistof weg.

2. Weeg ongeveer 200 g labneh af voor de posset. Doe de citroenzeste, het citroensap en de suiker in een steelpan en breng op middelhoog vuur aan de kook. Roer af en toe. Zet opzij zodra de suiker is opgelost. Verwarm de volle room in een andere steelpan tot hij zachtjes begint te borrelen, zo’n 7 tot 10 min. Haal van het vuur en giet bij het citroenmengsel. Meng goed met de klopper en klop dan de labneh erdoor, tot het geheel een gladde massa is. Zeef het mengsel door een fijnmazige zeef boven een kan met een schenktuit. Verdeel het mengsel over 8 glazen. Zet minstens 4 uur in de koelkast.

3. Maak vervolgens de meringue. Verwarm de oven tot 180°C. Spreid de suiker uit op een bakplaat en verwarm 10 min. tot de suiker heel heet, maar nog niet gesmolten is. Klop de eiwitten en de wijnsteen tot het mengsel schuimt, ongeveer 1 min. Haal de suiker uit de oven en zet de temperatuur lager, op 120°C. Zet de snelheid van de mixer op laag en voeg de warme suiker langzaam toe tot alles is opgenomen. Draai de snelheid weer naar hoog, en klop tot er zich glanzende, stijve pieken vormen, nog eens 5 tot 6 min. Bekleed een grote (40 x 30 cm) bakplaat met bakpapier en gebruik een spatel om het mengsel dun over de plaat uit te spreiden. Bak de meringues 80 tot 90 min., tot ze volledig droog zijn. Laat ongeveer 30 min. afkoelen en breek ze dan in stukjes.

4. Maak dan het poeder van gebrande citroen. Zet de oven op 230°C. Gebruik een scherp mesje om de schil in lange repen van de citroenen te halen. Je hebt ongeveer 30 g schil nodig. Leg de repen op een kleine, met bakpapier beklede bakplaat. Bak ze 12 tot 15 min., tot ze helemaal droog en bijna verbrand zijn. Stamp ze fijn in een vijzel en zeef ze dan om de grote stukken eruit te halen. Je zou ongeveer 1 1/2 tl moeten overhouden.

5. Snijd de citroenen in partjes: haal de overtollige schil weg en snijd tussen de vliezen door om de partjes los te maken. Hak elk segment in 2 à 3 stukken. Gebruik alles als je van scherp houdt, of bewaar een deel in de koelkast.

6. Serveer de glaasjes lemon posset met de citroenpartjes, een beetje gebrand citroenpoeder en een paar stukjes meringue en serveer er eventueel extra meringue bij om te dippen.