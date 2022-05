Zo vind je een job die wél bij je past: ‘Ik vraag naar vijf kwaliteiten en één valkuil, en ze beginnen áltijd over die valkuil’

Je talenten ontdekken en een baan vinden die bij je past, dat wil iedereen. Twee loopbaancoaches geven tips: ‘Je werk wordt veel interessanter wanneer je je richt op je kwaliteiten.’

Veel mensen zijn op zoek naar jobadvies en dat komt voor Otteline Asselbergs, loopbaanbegeleider en auteur van Hoe vind ik de baan die bij mij past?, niet als een verrassing. Asselbergs, die in haar praktijk twintigers en dertigers coacht, ziet dat mensen vaak een carrièrepad uitstippelen gebaseerd op foute verwachtingen. “Vaak door een gebrek aan bewustzijn over waar je goed in bent en wat je leuk vindt.” Het resultaat: mensen rollen ergens in waar ze niet op hun plek zijn.

Ruerdje van Mierlo heeft zich gespecialiseerd in het begeleiden van mensen die al een stap verder in hun carrière zijn: dertigers en veertigers. “Mensen die bij mij komen, zijn vaak hun hele leven heel druk geweest, maar komen dan op een punt dat ze zich afvragen: waarvoor eigenlijk? Het knaagt. Ze missen voldoening en zitten met de vraag: hoe nu verder?”

Welk advies hebben deze loopbaancoaches om je talenten te ontdekken, en de baan te vinden die daarop aansluit?

Leer van je verleden

Van Mierlo voert met cliënten altijd een ‘biografiegesprek’. In zo’n gesprek vraagt de loopbaancoach om terug te kijken naar de tijden waarin het goed ging in je leven. Wat deed je toen? Welke talenten zette je toen in? Je kunt daarbij kijken naar eerdere banen, maar neem vooral ook hobby’s en vrijwilligersactiviteiten onder de loep: wat gaat je natuurlijk af?

Ook onderzoekt Van Mierlo daarbij hoe iemand is gevormd. Dat is belangrijk, benadrukt ze, want wanneer je je daarvan bewust bent, kun je ook vrijer nadenken over wat je echt wilt. “Zo had ik een cliënt die als eerste in haar familie, waar iedereen in de bouwsector werkte, ging studeren. Daar werd lacherig over gedaan. Ze kreeg de hele tijd op haar kop omdat ze psychologie had gestudeerd: ‘Dat stelt toch niks voor.’ Dat wordt een stemmetje in je hoofd. En dat heeft grote invloed op wat je denkt te kunnen. Door die onbewuste aannames over jezelf aan het licht te brengen, kun je vrijer nadenken over wat je echt wilt.”

Beide coaches benadrukken: mensen vinden het vaak moeilijk om over zichzelf te zeggen wat hun kwaliteiten zijn, en staren zich blind op hun zwakke punten. Van Mierlo: “Mensen zijn streng voor zichzelf. Ik vraag altijd naar vijf kwaliteiten en één valkuil, en ze beginnen altijd over de valkuil.”

Asselbergs: “Cliënten willen vaak focussen op hun zwakke punten en daaraan werken.” Toch is dat niet wat ze adviseert. “Je kunt wel met hangen en wurgen proberen een klein beetje beter te worden in iets waar je niet goed in bent, maar je werk wordt veel interessanter wanneer je je richt op je competenties en deze naar een hoger niveau tilt.”

Ottelien Asselberghs: 'Kies een moment in de week om bewust na te denken: wat vind ik leuk, wat kan ik goed, wat zou ik anders willen doen?' Beeld Otteline Asselbergs

Mensen hebben ook allerlei ideeën over zichzelf, maar je collega’s zien je daadwerkelijke gedrag op de werkvloer, vertelt Van Mierlo. Daardoor hebben zij vaak scherper in de gaten waar je goed in bent dan jijzelf. Daarom werkt Van Mierlo met een 360°-feedbackformulier. Dat laat ze cliënten uitdelen aan collega’s. “Op zo’n formulier staan vragen als: ‘Noem vijf sterke punten van mij’ of ‘Wat zie jij mij in de toekomst doen?’ Mensen vinden het vaak een drempel om feedback te vragen, maar als ze die formulieren terugkrijgen, dan staan daar altijd zoveel verhelderende dingen op.”

Zet je talent juist in

Voor elk talent is een plek, stelt Van Mierlo. Elk talent? Jazeker. “Ik begeleidde ooit iemand die eigenlijk helemaal niets wilde. Dan denk je: tja, wat is dat nu voor talent? Maar weet je wat hij is geworden? Suppoost in een museum. Dat hoef je de meeste mensen niet te vragen, de hele dag op een stoel zitten niets doen. Maar voor hem was dat perfect.”

In de drukte van alledag wil filosoferen over het leven er wel eens bij inschieten. Maar de juiste baan vinden begint toch echt bij reflectie, zegt Asselbergs: “Kies een moment in de week om bewust na te denken: wat vind ik leuk, wat kan ik goed, wat zou ik anders willen doen?” Van Mierlo sluit zich daarbij aan. “In een onderzoek werd gepensioneerden gevraagd: stel dat je het over mocht doen, wat zou je anders doen? Daar kwam uit: vaker stilstaan en reflecteren. En ook: me minder aantrekken van de verwachtingen van anderen. Daarom vraag ik mensen graag: hoe wil je later terugkijken, en wat wil je dan bereikt hebben? Alleen al die vraag leidt tot heel mooie gesprekken.”