Zo verbruik en betaal je minder: kies voor een spaardouchekop en hang de was buiten te drogen

Minder en slimmer verwarmen

De verwarming van uw woning is de grootste energievreter. Voor wie gas gebruikt voor verwarming, warm water en om te koken, gaat volgens Stijn Verbeke, energie-expert bij VITO/EnergyVille, zo’n 80 tot 90 procent van het verbruik naar verwarming. Isoleren blijft daarom op langere termijn een van de belangrijkste ingrepen. “Doorgedreven isolatie kan de warmtevraag met 90 procent beperken”, zegt Verbeke. “Op korte termijn kan de thermostaat een graad lager zetten al een besparing van ongeveer 7 procent op de verwarmingsfactuur opleveren.” Voor een doorsneeverbruik van 23.000 kWh gas komt dat bij de huidige gasprijs van ongeveer 0,15 euro/kWh neer op 190 euro besparing per jaar, per graad.

Besparen kan ook door deuren van ruimtes waar het niet per se erg warm hoeft te zijn gesloten te houden, reflecterende folie achter de radiatoren aan te brengen, en doordachter te ventileren. “Zoek een balans tussen luchtkwaliteit en warmteverlies”, zegt Verbeke. “Laat niet gewoon de hele dag een raam openstaan.”

De verwarmingsketel beter afstellen

Een andere eenvoudige ingreep is de stooktemperatuur van de verwarmingsketel verlagen. “De installateur stelt die vaak hoog in, op pakweg 75 graden”, zegt energie-expert Joannes Laveyne (UGent). “Maar bij zo’n hoge temperatuur werkt een condensatieketel minder efficiënt. Kijk hoeveel je die temperatuur kunt laten zakken – tot 60 of misschien zelfs 50 graden – zonder dat je je woning niet meer goed kan verwarmen. Dat levert al snel een besparing van 10 procent op.” Op basis van bovenstaande cijfers komt dat neer op ruim 270 euro per jaar.

Minder lang douchen

Hoe beter geïsoleerd uw woning is, hoe groter het aandeel van de warmwaterproductie in de totale energievraag. “In een bijna energieneutrale woning vertegenwoordigt warm water tot meer dan de helft van de energiekost”, weet Verbeke.

Verbeke rekent voor dat tien minuten douchen respectievelijk 0,8 euro, 1,7 euro en 0,5 euro kost wanneer u over een gasketel, elektrische boiler of warmtepompboiler beschikt en bij een elektriciteitsprijs van 0,35 euro/kWh. Die kost halveert wanneer u het al na vijf minuten voor bekeken houdt, en halveert nog eens wanneer u een spaardouchekop aanschaft. Neemt u elke dag een douche, dan kunt u door beide maatregelen op jaarbasis respectievelijk 220, 460 en 140 euro besparen.

In een bad kruipt al snel dubbel zoveel water als in een douchebeurt van 10 minuten. Douchen in plaats van badderen is dus een efficiënte manier om te besparen.

Efficiënter wassen en drogen

Dit zou een goed moment kunnen zijn om afscheid te nemen van die oude wasmachine of droogkast. Een droogkast met C-label verbruikt per beurt 3 à 4 kWh of, voor 35 cent/kWh, 1 à 1,4 euro. De zuinigste toestellen verbruiken tot vijf keer minder. Droogt u twee machines per week, dan komt dat per jaar neer op 30 euro in plaats van 145 euro. Of nog beter: hang de was gewoon te drogen.

De zuinigste wasmachines verbruiken tot drie keer minder dan oude toestellen. Dat levert bij vier wasbeurten per week een besparing van 100 tot 200 kWh per jaar op, of 35 tot 70 euro.

En de hoge energieprijzen bieden u de perfecte uitvlucht om de strijk te laten voor wat hij is en de zwaartekracht het werk te laten doen. Een uur strijken verbruikt 1,5 tot 2 kWh, of 50 tot 70 cent.

Beter koelen

Een oude koelkast van 350 liter met C-label verbruikt 300 à 400 kWh per jaar. De energiezuinigste toestellen doen het met 75 kWh, of een besparing van 75 tot 115 euro per jaar.

Besparen op het verbruik van uw koelkast kan verder door er geen warme overschotten in te zetten en geregeld aangevroren condensatievocht te laten ontdooien (als dat niet automatisch gebeurt).

Verwijder geregeld de ijslaag in de diepvriezer. Een ijslaag van 2 millimeter doet het verbruik met 10 procent stijgen. Anders dan de koelkast is de diepvries beter zo vol mogelijk, zodat er bij het openen zo weinig mogelijk warme lucht naar binnen kan stromen. Lege ruimte kunt u desnoods opvullen met piepschuim.

Zuiniger verlichten

Hebt u nog gloeilampen in huis, vervang ze dan door veel zuinigere ledlampen. Een gloeilamp van 60 watt die elke dag 4 uur brandt vervangen door een ledlamp van 6 watt, bespaart u op jaarbasis zo’n 27 euro, becijfert Verbeke. “Al merken we dat in de praktijk de besparing soms lager uitvalt omdat mensen zuinigere lampen langer laten branden.”

Let op met sluimerverbruik

De decoder voor digitale televisie is een relatief grote verbruiker wanneer hij in stand-by staat. Door het toestel in de ecostand te zetten, kunt u zo’n 85 kWh of een kleine 30 euro per jaar besparen.

“Sluimerverbruik is wel vaak lager dan mensen denken”, zegt Verbeke. “Een moderne adaptor voor gsm’s en laptops gaat automatisch in sluimerstand als er geen apparaat aan hangt. Trek je hem toch consequent uit, bespaar je ongeveer 1,5 euro op een jaar.”

Neem de fiets

Op basis van de huidige elektriciteits-, benzine- en dieselprijzen, rekent mobiliteitsexpert Johan Driesen (KU Leuven/EnergyVille) voor dat een kilometer met de auto rijden respectievelijk 0,0525 euro, 0,0975 euro en 0,1040 euro kost, louter aan energie. Hij gaat daarbij uit van een Tesla Model 3 en een Volkswagen Golf. Honderd kilometer bij elkaar fietsen bespaart u dus 5 tot 10 euro.