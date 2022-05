Zo maakt u rijst die smaakt naar verre reizen

Met aromatische specerijen en een goede klont boter wordt doordeweekse rijst een smaaksensatie die doet denken aan verre oorden.

Goed gekozen en juist gedoseerde smaakmakers voegen aroma’s toe en maken een maaltijd verslavend lekker. Denk aan krachtpatsers zoals knoflook, ansjovis, kappertjes, harissa of specerijen. Gedroogde specerijen bestaan in eindeloos veel varianten, met elk hun eigen karakter. Kaneel brengt een vleugje warme zoetigheid, chiliflakes geven een pittige kick en dieprode sumak zorgt voor een citrusachtige toets. Sommige smaakmakers lijken haast gemaakt voor bepaalde ingrediënten. Zo zijn varkensvlees en venkelzaad twee handen op één buik, smaakt aardappelpuree zonder nootmuskaat maar flauw en zijn appel en kaneel een iconisch duo.

Met specerijen kan je creatief aan de slag gaan en ze geven vaak ook richting aan gerechten. Zo bots je vaak op venkelzaad in de Italiaanse keuken en is komijn- en korianderzaad typisch voor de Indiase en Midden-Oosterse keuken. Kardemom, kruidnagel en kaneel geven dan weer smaak aan tal van Noord-Afrikaanse gerechten. Bent u nog niet helemaal vertrouwd met bepaalde keukens, gebruik dan mixen die verbonden zijn aan specifieke regio’s om zo de authentieke smaak te benaderen. Denk aan garam masala voor Indiase gerechten, ras el hanout voor Marokkaanse en vijfkruidenpoeder voor Chinese.

Kurkumapoeder

Pilaf is de upgrade van dagdagelijkse witte rijst. Met slechts enkele handelingen en het aromatische duo komijn- en korianderzaad breng je het blanke canvas dat witte rijst is tot leven. Verwarm de specerijen eerst in boter of olie om hun aroma’s wakker te maken. Voeg de rijst toe en roerbak de korreltjes even mee, zo krijgt de rijst een licht nootachtige en vollere smaak. Strooi vervolgens wat knalgeel kurkumapoeder over een bakplaat gevuld met romanesco- of bloemkoolroosjes en serveer de geroosterde groenten samen met een stukje gebakken zalm en yoghurt-tahini­dressing voor een heerlijk aromatische maaltijd.

Beeld Hannes Vandenbroucke

Pilaf met kurkuma-romanesco, zalm en tahin-yoghurtsaus

Dit heb je nodig voor 2 personen

½ romanesco / 2 rode uien, geschild en in partjes / neutrale olie / peper en zout / 1 tl kurkuma / 20 g boter / ½ tl korianderzaad / ½ tl komijnzaad / 150 g basmatirijst, gewassen / 2 zalmfilets / 2 el Griekse yoghurt / 1 el tahin / 1 el limoensap

Zo maak je het

1. Verhit de oven op 200° C.

2. Meng de romanescoroosjes en partjes rode ui met olie, peper, zout en kurkuma. Spreid uit over een met bakpapier beklede bakplaat en rooster in ongeveer 15 à 20 min. gaar.

3. Verhit 1 el olie en boter in een kookpot over een laag vuur. Voeg het koriander- en komijnzaad toe en bak tot de zaadjes beginnen te geuren. Voeg de rijst toe en roerbak enkele minuten mee. Blus met gezouten water (hanteer de ratio twee eenheden water op één eenheid rijst) en draai het vuur hoog.

4. Zet, eens het water kookt, een deksel op de pan en draai het vuur heel laag. Laat de rijst een kwartier koken en draai dan het vuur uit. Laat de rijst nog minstens 10 minuten staan. Negeer de drang om het deksel van de pan te halen tijdens het volledige kookproces. Maak de korrels vervolgens voorzichtig los met een vork.

5. Kruid de zalmfilets met peper en zout en bak in een geut olie in ongeveer 5 à 7 min. saignant.

6. Meng de yoghurt, tahin, limoensap en 2 el

water tot een dressing. Kruid met peper en zout.

7. Serveer de rijst met romanesco, zalm en ­yoghurt-tahinsaus.