Zo maakt u deze bimi met oestersaus, ofwel: umami in een flesje

Schrikt het woord ‘oestersaus’ u af, of knapt u af op de geur? Laat u niet intimideren, want deze glanzende saus zorgt voor gelaagdheid en tonnen umami.

Vissaus en oestersaus zijn twee pareltjes die door velen genegeerd worden omdat ze nu eenmaal hun naam en indringende aroma niet helemaal mee­hebben. Bij de Aziatische winkel viel mijn oog laatst op een flesje thick oyster sauce, met op het etiket een veel te dichte close-up van een geopende oester. Nooit eerder zag ik een onaantrekkelijker label, maar toch ging het flesje gezwind mijn winkelmandje in. Want ik weet dat een geutje Thaise oestersaus een gigantische smaakimpact heeft.

Oestersaus is niet te verwarren met vissaus. Met zijn uitgesproken vissmaak meng je die laatste, goed gedoseerd en in balans gebracht met veel limoensap, een pikant pepertje, een teen knoflook en wat suiker, tot een goddelijke Thaise vinaigrette. Oestersaus daarentegen ruikt en smaakt naar gekaramelliseerd zeewater. U kan er zich waarschijnlijk niets bij voorstellen, maar het valt moeilijk anders te omschrijven. Voor deze saus worden oesters samen met water en suiker ingekookt tot een dik, glanzend, donkerbruin brouwsel. Klinkt niet erg smakelijk? Laat u vooral niet afschrikken, deze magische smaakmaker brengt meteen gelaagdheid en umami in tal van Chinese en Thaise gerechten.

Roerbakken of roosteren

Groene groenten zijn dol op oestersaus, maar ook vlees heeft baat bij enkele druppels vloeiende umami. Roerbak eens wat rundsreepjes met knoflook en gember en voeg een geutje oestersaus toe voor een extra dosis smaak. Bimi, ook wel broccolini genoemd, is een kruising tussen broccoli en gai lan (een Chinese kool), en heeft een milde, zoete broccolismaak met een klein bittertje. De groente schreeuwt om zoute en umamirijke ingrediënten en vindt dit weelderige contrast in de Aziatische keuken waar zoute sojasaus en intense oestersaus een hoofdrol spelen. De roosjes van bimi zijn minder dicht opeengepakt dan die van broccoli en de stengels zijn lang en slank, waardoor je de groente kan versnijden en roerbakken of op hun geheel bakt of roostert, zo blijft de textuur lekker knapperig.

Beeld Hannes Vandenbroucke

Bimi met oestersaus

Dit heb je nodig voor 2 personen

150 g rijst / 4 lente-uitjes / zonnebloem- of arachideolie / zout / 50 g cashew­noten / 300 g bimi / 2 tenen knoflook, tot moes geplet

Voor de saus: 4 el oestersaus / 2 el sojasaus / 1 à 2 el geroosterde ­sesamolie / 2 el limoensap / 1 tl bruine suiker / 3 el water

Zo maak je het

1. Kook de rijst volgens de instructies op de verpakking in gezouten water gaar.

2. Snijd de lente-uitjes in ringen. Verhit in een medium pan 1 cm neutrale olie. Voeg, eens de olie warm is, de lente-ui toe en frituur tot de uitjes net beginnen te kleuren. Schep ze met een schuimspaan uit het vet en laat opengespreid op keukenpapier uitlekken. Besprenkel met zout.

3. Meng alle ingrediënten voor de saus en roer tot de bruine suiker opgelost is.

4. Rooster in een droge pan de cashewnoten goudbruin.

5. Verhit wat olie in een grote pan en bak de bimi in enkele minuten aan beide kanten gaar. Draai het vuur laag en voeg de knoflook toe aan de pan. Roerbak 30 seconden alvorens de saus toe te voegen. Laat de saus zachtjes opwarmen en wentel de bimi in de saus.

6. Besprenkel de bimi met cashewnoten en gefrituurde lente-ui en serveer met de rijst.