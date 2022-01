Zo klaar en zalig winters: paddenstoelenlasagne met pesto en mascarpone

Toen ik als jonge student voor het eerst zelfgemaakte pesto door mijn pasta draaide, wist ik dat ik nooit meer terug kon naar de potjes kant-en-klare saus die qua smaak de verse variant bij lange na niet kan evenaren. Sindsdien gaat er geen maand voorbij zonder dat er niet minstens één keer een grote bos basilicum tot gladde pesto gemixt wordt. Een werk van luttele minuten, waarmee ik in een handomdraai een scala aan gerechten op tafel zet. Uiteraard de klassieker der klassiekers: een simpele pasta pesto, die in 7 minuten (de tijd die het kost om pasta te koken) de plots opgekomen honger van mijn zoon stilt. Maar ook onder geroosterde groenten gehusseld, in een dikke laag op een boterham met mozzarella gesmeerd of door een aardappelsalade gemengd… You name it, het goedje is zo multi-inzetbaar dat het hier permanent in onze koelkast leeft. Doe zoals ik en maak pesto in een grote hoeveelheid. Bewaar hem koel tot twee weken, onder een laagje olie in een afgesloten pot.

Speel ook eens met de samenstelling van je pesto. Vervang basilicum voor de helft door rucola of spinazie of mix eens wat dragon of bieslook mee. Je werkt er overschotjes verse kruiden gemakkelijk mee weg. Walnoten, pecannoten en hazelnoten vormen een interessant alternatief voor pijnboompitten. Welke noten je ook kiest, het is een must om ze eerst te roosteren. Dat geldt trouwens niet alleen voor het maken van pesto. Noten rooster je best altijd voor gebruik. Het verhoogt de smaakintensiteit en geeft ze ook een knapperige textuur die iets extra’s toevoegt aan salades, een pot yoghurt of als soeptopping. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen, is een bakplaat met uitgespreide noten 5 tot 10 minuten in een oven van 180 °C schuiven.

Deze lasagne met pesto en paddenstoelen is een pak sneller klaar dan zijn klassieke broertje. Komen er vrienden eten? Maak hem dan de dag voordien en schuif hem op de avond zelf gewoon de oven in terwijl je gezellig een glas meedrinkt met je bezoek. Wie zei dat etentjes organiseren gedoe moet zijn?

Beeld Hannes Vandenbroucke

Paddenstoelenlasagne met pesto en mascarpone

Dit heb je nodig voor 4 personen

Voor de pesto: 50 g pijnboompitten / 30 g basilicumblaadjes / 2 teentjes knoflook / 50 g Parme­zaanse kaas, geraspt / 1 el rodewijnazijn / 80 ml zachte extra vierge olijfolie / peper en zout

Voor de lasagne: 1 ui, versnipperd / 1 kg paddenstoelen (kastanje, oesterzwam, shiitake...), in repen gesneden / 4 tenen knoflook, tot moes geplet / snuf chiliflakes / 150 ml witte wijn / 250 g ­mascarpone / 9 à 12 lasagnevellen / 50 g Parmezaanse kaas, geraspt / 250 g buffelmozzarella, in dunne plakjes

Zo maak je het

1. Verhit de oven voor op 200 °C. Rooster de pijnboompitten in een droge pan (of 5 min. in een oven op 180 °C). Laat volledig afkoelen.

2. Mix voor de pesto alle ingrediënten samen glad. Proef en breng op smaak met peper en zout.

3. Verhit een geut olijfolie in een grote pan en stoof de ui aan. Draai het vuur hoog en roerbak de paddenstoelen in twee (of meerdere) keren over een hoog vuur gaar. Draai het vuur weer wat lager, voeg de tot moes geplette knoflook toe en kruid met peper en zout. Roerbak nog 1 min. verder alvorens te blussen met witte wijn. Laat de wijn verdampen en voeg de mascarpone en de pesto toe. Roer tot de saus homogeen is. Voeg eventueel een klein beetje water toe. Beng op smaak met peper en zout.

4. Schep enkele eetlepels saus op de bodem van een ovenschaal. Schik er lasagnevellen over en schep opnieuw een laagje saus over de pasta, gevolgd door 1/3 van de mozzarellaplakjes en een eetlepel geraspte parmezaanse kaas. Werk zo alle ingrediënten op en eindig met saus, mozzarella en parmezaan.

5. Zet ongeveer een half uur in de oven.