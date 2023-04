Zo houd je je keuken overzichtelijk: ‘Maak er geen verzamelplek voor voorraden van’

In je keuken wil je zo efficiënt mogelijk kunnen koken, afwassen en opruimen. Met een beetje logica houd je overzicht in die ‘spil van ieder huishouden’.

De keuken is als een cockpit. Elke dag verricht je er dezelfde handelingen, meestal in dezelfde volgorde. Koffie maken, boterham smeren, opruimen. Groenten pakken, snijden, in de pan doen, opruimen. Een handige en logische keukenindeling zorgt ervoor dat je zonder nadenken precies de juiste attributen pakt zonder onnodig heen-en-weergeloop.

Let bijvoorbeeld op de onderlinge afstand tussen de verschillende plekken en onderdelen van je keuken. Als alle zaken die je veel gebruikt maximaal drie stappen van elkaar liggen, heb je alles bij de hand. Een goed voorbeeld zijn de spoelbak en de vaatwasser. Als die vlak bij elkaar zitten, hoef je geen stap te verzetten om de machine in te ruimen. Links en rechts van je spoelbak heb je daarnaast zeker 40 centimeter vrije ruimte nodig om spullen weg te zetten, en dat geldt ook voor je kookplaat.

Cluster je spullen

Heb je een logisch ingedeelde keuken, dan is het fijn als je ook je kastjes op orde hebt. Veel mensen moeten eerst graven als ze een kruidenpotje zoeken en kopen maar weer dezelfde omdat ze het niet kunnen vinden. Els Jacobs is oprichter van De HuishoudCoach en geeft trainingen over het organiseren van je huis. Een standaard keukenindeling die voor iedereen werkt, bestaat niet, zegt ze. “Het hangt af van hoe jij je keuken gebruikt, en of je bijvoorbeeld veel bakt of juist niet. Toch zijn er wel een paar vuistregels te geven. Bewaar spullen bijvoorbeeld waar je ze gebruikt, dus schoonmaakspullen in de buurt van waar je een emmer met sop maakt. Bewaar, koffie, thee, suiker, kopjes, mokken, glazen en lepels in de buurt van het koffiezetapparaat. Dat noemen we het clusteren van spullen.”

Alleen spullen voor dagelijks gebruik

Hoe vaak je iets gebruikt, is een goed uitgangspunt bij het herindelen van je keuken(kastjes). Jacobs: “De keuken is alleen geschikt voor spullen die je dagelijks en wekelijks gebruikt. Zie het als een werkplek en geen opslagplek. De ruimte in de keuken tussen schouder- en kniehoogte is alleen voor de dagelijkse benodigdheden, zoals ontbijtbordjes, beleg of je granola. Alles erboven of eronder is voor zaken die je minder vaak nodig hebt. Zet bekers en glazen dus niet op de onderste of bovenste plank, maar ergens middenin.”

“Dagelijkse apparaten kun je het best gewoon op het aanrecht, het kookeiland of de bar neerzetten, zoals je koffiezetapparaat of de broodrooster. Apparaten die je wekelijks gebruikt, zoals de airfryer, kun je beter in een keukenkast plaatsen, omdat ze anders onnodig werkruimte innemen. Alles wat je nog minder vaak gebruikt, geef je liefst een plek in de voorraadkast, bijkeuken of schuur.”

Voorraden hopen zich op

Een veelgemaakte ‘fout’ die Jacobs en haar collega’s geregeld tegenkomen, is dat de keuken een verzamelplek is van voorraden. Maar die horen in een la of voorraadkast. Ook hiervoor geldt dat je er alleen zaken bewaart die je dagelijks gebruikt, zoals zout en peper en populaire kruiden. “Die zien we vaak op de verkeerde plek, namelijk op een plankje of afzuigkap boven het fornuis. Het is niet alleen gevaarlijk om boven het vuur iets te willen pakken, het is er vaak vochtig en licht en daar kunnen je kruiden niet goed tegen.” Echt opruimfreaks zetten de potjes op alfabet, maar dat is voor bijna niemand weggelegd.