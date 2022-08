Zo bespaar je op het gezinsbudget: het begint bij de supermarkt

“We merken dat mensen veel meer bezig zijn met besparen dan een jaar geleden”, zegt Gabriëlla Bettonville, strategisch adviseur bij Nibud, een Nederlandse organisatie die mensen adviseert over hun gezinsbudget. “Ook mensen die voorheen door de supermarkt renden, vragen zich af hoe ze het slimmer kunnen doen.”

Bettonville zegt het terwijl we net een Albert Heijn in Utrecht zijn binnengegaan. Ze wijst op een karretje. “De supermarktmanager wil zo veel mogelijk geld uit jouw portemonnee halen. Daarom wil hij je zo lang mogelijk in de winkel houden. Een karretje is gemakkelijker dan een mandje en lijkt minder snel vol. Dus koop je meer. Neem een mandje, daarmee ga je echt sneller naar de kassa.”

In het hectische bestaan van de 21ste eeuw is het normaal om snel door een supermarkt te rennen, wat producten te grijpen en af te rekenen. Maar als je even een stap terugdoet en goed rondkijkt, is het aantal koopprikkels bijna overweldigend. Talloze fel-oranje ‘bonus’-bordjes prikken in je ogen, de ene aanbieding nog mooier dan de andere.

In een kakofonie van kleuren en materialen smeken producten om je aandacht. Soms schreeuwerig, soms stijlvol. Twee mango’s voor 1,29 euro. Een maaltijdpakket voor 3,99. Bettonville: “Eigenlijk moet je met oogkleppen op door de supermarkt lopen. En het liefst alleen. Samen naar de supermarkt gaan betekent simpelweg: meer kopen. Ga ook niet hongerig de supermarkt in.”

Voorraadkast

Maar niet alleen door de marketingtrucs koop je meer, benadrukt Bettonville. “De beste besparingen beginnen al thuis. Bepaal voordat je boodschappen doet eerst je budget. En kijk ook in de voorraadkast en het vriesvak. De meeste mensen gooien best veel eten weg. Dat is natuurlijk zonde.”

Een paar meter verderop in de rayon ligt in plastic bakjes verleidelijk de vis in de koeling. Met, heel handig, daarboven pakken pasta van De Cecco. “Tweede halve prijs!”, roept het bordje.

“Mensen hebben oog voor bonussen. Dat weten ze. Het is heel gemakkelijk om die pasta in je wagentje te doen en verder te gaan. Maar eigenlijk moet je even naar het vak met alle pasta lopen. Daar kan je echt vergelijken.”

Vijf meter verderop blijkt haar gelijk. Twee pakken penne van A-merk Grand’ Italia kosten, zonder aanbieding, 3,80 euro. Evenveel als die van De Cecco mét bonuskorting. En van het huismerk krijg je vier pakken penne voor dezelfde prijs.

Als we linksaf het zijpad inlopen, ontkomen we weer niet aan de psychologische marketing. Midden in de gang staan tafels met wc-verfrisser en schattige knuffels. “Die knuffel pak je toch zo even mee, als je niet oppast?”

Verderop in de winkel staat een koffieapparaat. “Dat is ook zoiets, die gratis koffie. De supermarkt wil dat je zo lang mogelijk in de winkel blijft. Dan koop je meer.” Koffie met een koekje van eigen deeg dus.

Schriftje

Budgetvriendelijke beslissingen neem je niet alleen in de supermarkt. Het begint al thuis. Vaak geef je ongemerkt meer uit dan je denkt. Houd daarom je uitgaven bij. Gebruik gewoon een schriftje of een (bank)app. Maak een plan om je uitgaven te verminderen.

Energie besparen in huis kan je veel opleveren. Maak kieren rond ramen en buitendeuren dicht met tochtstrips. Was zo veel mogelijk op 30 graden. Vervang oude lampen door ledverlichting. Zet zo veel mogelijk elektrische apparaten echt uit, in plaats van op stand-by. Haal telefoonopladers uit het stopcontact. Dat kan tot 100 euro per jaar schelen.

Gebruik een ventilator in plaats van airconditioning. Een waterbesparende douchekop scheelt echt energie. Sluit als het warm is overdag ramen en deuren en open deze pas wanneer het buiten koeler is dan binnen. Zet de verwarming een graad lager en bespaar zo’n 7 procent gas, en zet je thermostaat ’s avonds op 15 graden.