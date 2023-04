Zin in iets nieuws op uw bord deze lente? 5 inspirerende, leuke en nagelnieuwe kookboeken

Nieuwe lente, nieuwe kookboeken. Omdat het aanbod alweer enorm is, loodsen we u meteen naar de pareltjes, langs het wafelijzer en de barbecue, via Turkije, Peru, de Lage Landen en die goeie, ouwe Chinees. Bij wijze van testritje selecteerden we uit elk boek een boeiend recept.

Beeld rv

Ode aan de chinese luikjes

In 2021 plaatsten onze Noorderburen het Chinees-Indische restaurant op de lijst van immaterieel erfgoed. Ook bij ons kent iedereen die veertig of ouder is het wel: die luikjes bij de Chinees waar vroeger het eten door tevoorschijn kwam als er een avond, in plaats van gekookt, gechineesd werd. Deze restaurants zijn aan het uitsterven omdat de jongere generaties niet meer de horeca in willen, of liever willen meegaan in een meer modern concept: Aziatische fine dining. De helft van dit boek bestaat uit klassiekers als Chinese tomatensoep, babi pangang enzovoort. De andere helft bestaat uit recepten die achter het luik, ofwel door het keukenpersoneel zelf, worden gegeten.

Chin. Ind. Rest. kookboek door Danny Lee en Ka Fai Lee is uitgegeven bij Nijgh & van Ditmar, 304 p’s, 39 euro

Beeld rv

KIP MET ZWARTEBONENSAUS

Dit heb je nodig voor 3 à 4 personen

350 g kipfilet / 1 tl ve-tsin / 1/8 tl baking soda / 1/2 tl maizena / 1/4 tl zout / 1 ei / 4 el neutrale olie, plus extra om in te bakken / 1 teen knoflook, fijngehakt / ½ witte ui (ca. 50 gram), in blokjes van 1 cm / ½ rode chilipeper (ca. 5 g), in ringen van ½ cm / 1 el zwartebonensaus (in de Aziatische supermarkt) / 25 g rode paprika, in blokjes van 2 cm / 25 g groene paprika, in blokjes van 2 cm / 200 ml kippenbouillon / 1 tl kristalsuiker / 25 g prei, gewassen en in ringen van 1 cm/ 1 ½ el maizenaslurry (1 deel maizena en 3 delen water in een homogeen papje) / 1 lente-ui, in ringen van ½ cm / ½ el lichte sojasaus / ½ el donkere sojasaus / 2 tl sesamolie

Zo maak je het

1. Week de kip 10 minuten in koud water. Snijd de filet in de lengte door de helft en dan schuin in plakken van 1/2 centimeter. Snijd brede stukken eventueel nog eens doormidden.

2. Laat, afgedekt in de koelkast, minstens een halfuur marineren in een mengeling van 1/4 tl ve-tsin, 1/8 tl baking soda, 1/2 tl maizena, 1/4 tl zout, ei en 50 milliliter water, en bovenop nog 2 el neutrale olie.

3. Haal de kip 30 minuten voor gebruik uit de koelkast om op temperatuur te komen en meng goed door zodat de olie zich verdeelt. Verhit een flinke laag olie in een wok en bak de kip 30 seconden tot 1 minuut, of tot het vlees helemaal is dichtgeschroeid. Schep de kip uit de olie en laat uitlekken op een bakrooster.

4. Verwarm de olie in een wok op laag vuur en fruit de knoflook, ui en chilipeper 2 minuten of tot de knoflook goudbruin van kleur is. Voeg de kipfilet, zwarte bonen en rode en groene paprika toe en wok 1 minuut op hoog vuur.

5. Doe de bouillon, suiker en ½ tl ve-tsin erbij en breng aan de kook. Draai het vuur hoger en voeg de prei en maizenaslurry toe. Breng opnieuw al roerend aan de kook tot de saus stroperig wordt.

6. Schep de kip met zwartebonensaus op een serveerbord en verdeel de lente-ui, beide soorten sojasaus en sesamolie erover.

Beeld RV

Help Turkije... door te koken

Twee maand en een half geleden verwoestte de aardbeving in Turkije en Syrië het leven van honderdduizenden mensen. De eerste weken begon elke nieuwsuitzending met berichtgeving hierover, maar al een hele tijd is het eigenlijk oorverdovend stil in de media. Er stond al een kookboek gepland van het innemende multitalent Karsu en meteen na de beving kondigde ze aan dat de opbrengst van alle boeken die via haar website werden besteld zou worden doorgestuurd naar de hulpverlening in Turkije. Inmiddels is het boek een bestseller en waren de eerste drukken meteen uitverkocht. Het boek ligt ook gewoon in de boekhandel en geeft een mooie inkijk in de gerechten uit Hatay, de regio waar de familie van Karsu vandaan komt en die zo zwaar getroffen is.

Karsu’s kitchen is uitgegeven bij Kosmos Uitgevers, 240 p’s, 35 euro

Beeld RV

BALIK KÖFTESİ (GEGRILDE VISBALLETJES)

Karsu over dit gerecht: “Altijd als ik balik ekmek (broodje vis) eet, moet ik denken aan het verhaal van mijn moeder. In de jaren 70 ging zij met haar familie altijd met een Volkswagenbusje op vakantie naar Turkije. Toen mijn ooms wat ouder waren, wilden ze wat avontuur: een keer met de trein naar Turkije. Mijn moeder en haar zus gingen met opa en oma met de auto. Destijds waren Europa en Azië nog niet door een hangbrug verbonden, je moest met de ferry oversteken. Altijd stopten mijn grootouders in Istanbul om balik ekmek te eten op de Galatabrug, waarna ze de oversteek van Europa naar Azië maakten. En wie kwamen ze daar tegen toen ze vis zaten te eten? De vijf zoons die net met de trein in Istanbul waren aangekomen en ook voor balik ekmek naar de brug waren gegaan. Een ongelofelijke verrassing. Geen telefoons, niets afgesproken, na drie, vier dagen reizen… De smaak van die balik ekmek vergeten ze nooit meer.”

Dit heb je nodig voor 4 personen

½ witte ui/ 2 lente-uitjes / 5 takjes bladpeterselie / ½ el zout / ½ el peper / ¼ el pul biber / 350 g witvis naar keuze / 5 el bloem / 50 ml arachideolie / 2 Turkse broodjes / 1 kropje little gem / 6 plakjes tomaat

Voor de saus: 3 el mayonaise/ 1 el yoghurt / ½ tl sumak / ½ tl gedroogde munt / ½ tl zout / ½ tl zwarte peper/ 1 el water

Zo maak je het

1. Doe de witte ui, lente-uitjes en peterselie in een keukenmachine en maal ze fijn. Voeg dan het zout, de peper, de pul biber en de witvis toe en maal tot een samenhangend geheel. Schep het vismengsel uit de keukenmachine en doe het in een kom.

2. Maak je handen vochtig, zodat het vismengsel niet blijft plakken. Vorm er balletjes van en druk met je handpalm plat.

3. Leg de köfte op een bord en strooi in een ander, diep bord de bloem. Haal de köfte door de bloem en leg ze terug op het bord.

4. Verhit de arachideolie in een koekenpan en bak de köfte goudbruin aan beide kanten.

5. Meng alle ingrediënten voor de saus in een kommetje. Roer goed en voeg zo nodig kleine beetjes water toe om te verdunnen.

6. Serveer de köfte op een Turks broodje met wat littlegemblaadjes

Beeld rv

Regula en de Lage Landen

“Ik ben helemaal verliefd op dit boek”, schrijft Nigella Lawson vooraan in dit boek. Ik kan niet anders dan het met haar eens zijn. Culinair schrijfster, fotografe en Bake Off-jurylid Regula Ysewijn is zo langzamerhand uitgegroeid tot een culinair icoon. Door de jaren heen heeft ze ons verblijd met haar kennis van zaken, prachtige receptuur en geschiedkundige verhalen. Een hele tijd was ze op de Engelse keuken gericht, maar nu komt ze met een boek over gebak uit de Lage Landen. Lekkers van bij ons dus, maar ze zoomde ook in op Nederlandse lekkernijen. Oliebollen, wafels en pretzels, vlaaien, peperkoek en crêpes – het staat er allemaal in.

Van wafel tot koek door Regula Ysewijn is uitgegeven bij Carrera, 272 p’s, 35 euro

Beeld rv

HARTIGE ZOETEAARDAPPELWAFELS

Regula Ysewijn over dit gerecht: ”Deze wafels zijn de beste hartige wafels die je ooit zult maken – naar mijn bescheiden mening dan. De specerijen zorgen voor een subtiele smaak op de achtergrond; ze horen niet heel uitgesproken te zijn, maar zijn alleen bedoeld ter ondersteuning. Ik serveer ze met onze traditionele plattekaas, die ook in de Waalse kaastaarten wordt gebruikt of op brood wordt gesmeerd en wordt belegd met radijs, waarbij geuze wordt gedronken.”

Dit heb je nodig voor 10 middelgrote wafels (2 per persoon, als ontbijt of lunch)

400 g zoete aardappelen / 50 g ongezouten boter / 100 g kaas, zoals jong belegen Goudse kaas, cheddar of Red Leicester / 100 g patentbloem / 100 g bloem / ¼ tl bakpoeder / ¼ tl zeezout / ¼ tl gerookte-paprikapoeder / ¼ tl gemalen komijn / 1 el gedroogde bruschettakruiden of oregano / 2 eieren, gesplitst / 50 ml volle melk

Voor erbij: plattekaas, zure room of skyr / grof gemalen zwarte peper / takjes kervel, peterselie of bieslook

Zo maak je het

1. Er zijn 2 manieren om de zoete aardappelen te bereiden: als je in een efficiënte bui bent, kun je de hele ongeschilde aardappelen samen met je avondmaaltijd in de oven doen en ze bakken tot ze zacht zijn. De oventemperatuur is niet belangrijk, zolang die maar niet boven de 200°C komt – knijp gewoon na 30 minuten in een aardappel om te voelen of hij zacht is; als de schil gerimpeld is, is hij gaar. Je kunt de gare aardappelen maximaal drie dagen in de koelkast bewaren. Je kunt de zoete aardappelen ook koken op de dag dat je de wafels gaat maken. Gebruik bij voorkeur kleine aardappelen en kook ze in hun geheel. Heb je grote aardappelen, snijd ze dan in blokjes en houd ze in de gaten, zodat ze niet uit elkaar vallen. Kook ze ongeveer 20 minuten, afhankelijk van het formaat.

2. Schep het vruchtvlees uit de schil of doe de blokjes in een keukenmachine en pureer ze. Laat ze afkoelen.

3. Smelt ondertussen de boter in een kleine pan op laag vuur, zodat hij niet borrelt. Laat hem afkoelen. Rasp de kaas.

4. Doe de 2 soorten bloem, het bakpoeder, het zout en de specerijen en de kruiden in een grote kom en meng goed.

5. Klop de zoeteaardappelpuree en de gesmolten boter in een andere kom tot ze goed gemengd zijn. Voeg de eierdooiers toe met de melk. Voeg dit mengsel toe aan het bloemmengsel en roer ze door elkaar. Klop de eiwitten tot stijve pieken en spatel ze samen met de geraspte kaas door het beslag.

6. Verhit een wafelijzer. Schep een beetje beslag op het ijzer en bak elke wafel ongeveer 3 minuten, tot hij goudgeel is.

7. Hak wat peterselie en voeg hem toe aan de kwark of zure room. Voeg peper toe, zoveel als je wilt, en roer door elkaar.

8. Serveer de wafels met het kwarkmengsel en strooi er blaadjes kervel over; die zorgen voor een subtiele smaak. Je kunt ook bieslook of slablaadjes gebruiken.

Beeld rv

Tel Aviv met een vleugje Londen

Oded Oren is een in Israël geboren en getogen chef-kok die na wat omzwervingen uiteindelijk in Londen neerstreek, waar hij een buurtrestaurant opende vlak voordat corona uitbrak. De gedwongen sluiting bracht als voordeel met zich mee dat mensen eten af kwamen halen, waardoor hij een sterke band met de buurt kon opbouwen. Een persoonlijke verzameling recepten uit Tel Aviv, luidt de ondertitel van het boek. Dus veel labneh, tahin, ingelegde citroen en veel gebruik van (verse) kruiden. Opmerkelijk is dat Oren veel op de barbecue bereidt. Desserts zijn dan weer niet zijn sterkste kant, in elk geval staat er geen enkele zoetigheid in het boek.

Oren door Oded Oren is uitgegeven bij Good Cook, 256 p’s, 29,95 euro

Beeld RV

GEBAKKEN BIETJES MET SHERRYAZIJN EN BIESLOOK

Dit heb je nodig voor 4 personen



3 grote gele bietjes, grondig geschrobd / 3 grote rode bietjes, grondig geschrobd / 3 el olijfolie / zeezout en versgemalen zwarte peper / 2 el sherryazijn / 4 el fijngesneden bieslook voor de garnering / eventueel feta voor de afwerking

Zo maak je het

1. Verwarm de oven voor tot ongeveer 240°C. Dep de gele en rode bietjes droog en leg ze in een braadslede. Sprenkel er 1 el olijfolie over en bestrooi ze met zout en peper. Bak ze ongeveer 1 uur (of iets langer, als ze groter zijn) in de oven, tot ze een beetje zwart en gaar zijn, maar niet helemaal zacht. Dat karamelliseren geeft enorm veel smaak.

2. Haal ze uit de oven en laat ze iets afkoelen. Trek met je handen de schil eraf. Snijd elke geschilde biet in zes tot acht partjes, afhankelijk van hoe groot ze zijn.

3. Breng ze op smaak met zout en peper, sprenkel de sherryazijn en de rest van de olijfolie erover en bestrooi met bieslook.

4. Verkruimel eventueel wat feta over het gerecht en zet nog even terug in de oven.

Beeld rv

Het beste van Japan én Peru

De Nikkeikeuken is vooral bekend geworden als een Japans-Peruaanse fusionkeuken. Officieel is Nikkei de naam voor alle Japanners die in het buitenland wonen. Eind 19de eeuw is er een enorme Japanse gemeenschap in Peru neergestreken. Daar ligt de basis voor de Nikkeikeuken. De verfijnde Japanse keuken bleek goed te matchen met de Peruaanse ingrediënten en groeide wereldwijd uit tot een keuken met zeer hoog aanzien. Katinka Lansink Dodero heeft Peruaanse roots en schreef eerder het kookboek Mi casa Peru. Nu heeft ze door Peru gereisd om zich geheel te verdiepen in de Nikkeikeuken. Het resultaat is een ontdekkingsreis die het mogelijk maakt thuis de meest verfijnde gerechten uit deze keuken op tafel te zetten.

Cocina Nikkei door Katinka Lansink Dodero is uitgegeven bij Luitingh-Sijthoff, 224 p’s, 30 euro

Beeld Sven Benjamins Photography

Tomatenceviche

Dit heb je nodig voor 4 personen

100 g tomaten in diverse kleuren / 1 rode ui, in ringetjes / korianderblaadjes

Voor de groene kruidenolie: 300 g groene kruiden naar keuze / 2 l water /350 ml olijfolie / 6 ijsblokjes

Voor de groene leche de tigre: 4 el limoensap / 2 el mandarijnsap / 4 tl yuzusap (in de Aziatische supermarkt) / 4 tl mirin / 2 tl sojasaus / 2 tl gemberschaafsel / 2 tl ají amarillopasta (te koop online en in gespecialiseerde winkels) / 3 el van de groene kruidenolie

1. Maak de kruidenolie. Breng het water aan de kook en dompel de kruiden met steeltjes 7 seconden onder. Haal eruit en leg in koud water met ijsblokjes. Druk in een zeef het water uit de kruiden. Maal 10 min. lang met de staafmixer en haal twee keer door een fijne zeef. Deze olie blijft een week goed in een gesteriliseerd potje, en is ook lekker én mooi in bijvoorbeeld soep.

2. Meng alle ingrediënten voor de leche de tigre.

3. Snij de tomaten in partjes.

4. Giet wat groene leche de tigre in een kom.

5. Leg een hoopje van de tomatenmix in het midden.

6. Garneer met de rode uienringetjes en koriander.