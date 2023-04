Zin in iets nieuws aan de paastafel? Schuif dit Napolitaans paasbrood van Yotam Ottolenghi in de oven

De populaire Brits-Israëlische chef Yotam Ottolenghi geeft elke week een van zijn keukengeheimen prijs. Deze keer: traditioneel paasbrood dat ook geknipt is voor een picknick.

In Jeruzalem, waar ik ben opgegroeid, bestonden typische Europese paastradities zoals de paashaas en geroosterd lamsvlees niet. Als iemand me toen had verteld dat kinderen in andere landen paaseitjes van chocolade gingen rapen die door een haas in de tuin waren verstopt, zou ik dat erg raar hebben gevonden. Pasen was een vaag concept voor me, met totaal andere tradities dan onze eigen Pesachrituelen. Maar kinderen hier zouden onze Israëlische seidermaaltijd ongetwijfeld even vreemd vinden.

Zowel met Pasen als met Pesach heeft de maaltijd een diepere betekenis: hij vormt een brug tussen verschillende generaties en er zit een verhaal achter. De typisch Britse simnelcake, een cake met gedroogde vruchten en noten die met Pasen wordt gegeten, wordt bijvoorbeeld versierd met elf balletjes marsepein die alle apostelen voorstellen, behalve Judas. Het lam staat voor Abraham die zijn zoon offert en Christus die zijn eigen leven geeft. Met Pesach herinneren platte matses (zuurbrood) gelovigen eraan dat de Joden zo snel uit Egypte moesten vluchten dat ze geen tijd hadden om te wachten tot hun brood was gerezen. Bittere kruiden staan voor de pijn.

Dadels en kaneel

Als kind was mijn favoriete Pesach-­gerecht de charoset van mijn Italiaanse grootmoeder. Zij maakte haar charoset met dadels en een beetje sinaasappel, en bestrooide alles vervolgens met kaneel en lange pijnboompitten, waardoor het wel een egel leek. Ik beleef elke keer weer een madeleine-momentje als ik tijdens de paaslunch een stuk simnelcake eet die ook barstensvol gedroogde vruchten en noten zit.

De tradities die we in ere houden tijdens het paasweekend of de acht dagen van Pesach dienen twee doelen: enerzijds zorgen ze voor verbondenheid, anderzijds geven ze ons de kans om nieuwe herinneringen te creëren met onze familie en vrienden.

We hebben nog steeds geen echte seidermaaltijd gehouden met onze zonen in Londen. De viering is enorm kindvriendelijk, maar ik weet dat onze jongens al lang zullen slapen voordat er charoset over een stuk matse wordt gestrooid. Maar als het eindelijk zover zal zijn, zullen we de paashaas naast mijn oma’s egel op tafel zetten. Dat wordt mijn verhaal én het verhaal van mijn familie: tradities leven voort als ze blijven evolueren.

Casatiello is een traditioneel Napolitaans paasbrood. Mijn grootmoeder was dan wel Italiaans, maar ze zou geen bloem hebben gebruikt voor haar seidermaaltijd en zeker geen varkensvlees. In Italië wordt casatiello de dag na het grote paasfeest gebakken om de restjes vlees en kaas op te maken. Gaan picknicken op paasmaandag is ook bijna een ritueel in Napels, dus dit brood is dan een goede keuze: de vulling is meegebakken in het deeg en kan er niet uit vallen.

Een van de grote geneugten van bakken is dat je het resultaat altijd met anderen deelt. En delen is de essentie van elk feest.

Beeld NYT

Napolitaans paasbrood (Casatiello)

Bereidingstijd: 1 1/2 uur, plus 1 uur rijzen

Dit heb je nodig voor 8 tot 10 personen

70 ml extra vierge olijfolie, meer indien nodig / 45 g fijn griesmeel / 15 g basilicumblaadjes / 15 g peterselieblaadjes / 1/2 tl zout / 500 g tarwebloem, plus extra om het werkvlak te bestuiven / 10 g droge gist / 360 ml lauw water / 1 salamiworst (160 g), vel verwijderd en in blokjes van 1/2 cm / 130 g gruyèrekaas, in blokjes van 1 1/2 cm / 70 g Parmezaanse kaas, grof geraspt / 2 grote eieren, hardgekookt, grof geraspt / zwarte peper

Zo maak je het

1. Vet een savarin-bakvorm van 24 cm in met 1 1/2 tl olie. Bestrooi met 30 g griesmeel en klop het overschot eruit als de binnenkant volledig bedekt is.

2. Mix de kruiden, 2 el olie en een flinke snuf zout tot een pasta en zet opzij. Meng bloem, gist, 1 el olie, het lauwe water en 1/2 tl zout in een grote kom. Let op dat de droge gist niet rechtstreeks met het zout in contact komt. Voeg het zout als laatste toe. Roer het mengsel met een spatel door elkaar en stort het op een met bloem bestoven werkvlak. Wrijf je handen in met bloem en kneed het deeg 5 min. tot het glad en elastisch is. Voeg wat bloem toe als het deeg te plakkerig is, maar gebruik niet te veel. Vorm het deeg tot een bal en leg even opzij. Maak het werkvlak schoon en droog, en bestuif het opnieuw met bloem.

3. Rol het deeg uit tot een rechthoek van 30 x 40 cm, met de lange kant naar je toe. Bestrijk het vlak met de kruidenpasta, laat een rand van 4 cm vrij aan de boven- en onderkant en een rand van 1 cm aan de zijkanten. Strooi salami, gruyère, parmezaan en ei gelijkmatig over de kruidenpasta. Bestrooi met peper en duw dan de kaas, het ei en het vlees wat in het deeg.

4. Rol het deeg tot een worst, begin met de lange kant. Vouw het deeg aan de uiteinden naar binnen zodat de vulling er niet uit valt, en druk de randen dicht.

5. Leg het deeg in de bakvorm met de naad naar beneden. Let op, het gevulde deeg is zwaar, zorg er dus voor dat je een goede grip hebt. Maak de uiteinden aan elkaar vast door ze samen te knijpen, zodat je een ononderbroken ring krijgt. Het kan makkelijker zijn om het deeg eerst op het aanrecht tot een ring te vormen en het dan pas in de bakvorm te leggen. Bestrijk met de resterende olie en bestrooi met 15 g griesmeel. Dek af met een licht vochtige doek en laat 45 min. tot 1 uur rusten, of tot het deeg bijna verdubbeld is in omvang.

6. Verwarm de oven intussen tot 230°C. Bak het brood 30 min., tot het goudkleurig en knapperig is. Het zal erg hard lijken, maar het wordt zachter als het is afgekoeld. Haal het uit de oven en laat 15 min. afkoelen. Maak het brood los uit de bakvorm en leg het op een houten plank. Misschien moet je met een mes langs de randen gaan om het brood los te krijgen. Serveer warm of koud.