Zin in eens iets anders dan een zachtgekookt eitje op zondag? Probeer dit Turkse brunchrecept eens

Simpel, in het seizoen en vegetarisch of vegan: Louise De Brabandere gooit drie troeven in de blender.

De mens is een gewoontedier en hoewel ik graag eens uit mijn comfortzone treed, wordt er aan sommige tradities ten huize De Brabandere niet geraakt. Een daarvan is verse eitjes op zondag. Of er nu een simpel zachtgekookt eitje met soldaatjes, een spiegelei met een genereuze snuf za’atar of iets geavanceerdere shakshuka of eggs Benedict op tafel komt, zolang er eieren (en koffie!) zijn, is de dag wat mij betreft goed begonnen.

Dat de wereld der bruncheieren eindeloos is, bewijst het Turkse gerecht cilbir. De originele combinatie van dikke knoflook-dilleyoghurt met perfect gepocheerde eitjes, afgewerkt met een kruidige olie op basis van gerookt paprikapoeder, komijnpoeder en mild pittige pul biber (Aleppo-peper) is beslist een originele toevoeging aan uw brunchrepertoire.

Vindt u het pocheren van eieren op zondagochtend een brug te ver? Misschien moet u het gewoon een kans geven, want het lijkt moeilijker dan het is. Andere optie is om er gewoon een spiegelei op te gooien, allemaal goed. Traditioneel worden de specerijen aan pruttelende boter toegevoegd, maar extra vierge olijfolie werkt ook. Kies wat u het lekkerste vindt. Zorg er gewoon voor dat u genoeg (pita)brood bij de hand hebt om al dat heerlijks mee naar uw mond te transporteren.

Beeld Amber Vanbossel

Cilbir - Turkse eieren

Dit heb je nodig voor 2 personen

10 g dille / ½ teentje knoflook / 4 grote el Turkse (of Griekse) yoghurt, op kamertemperatuur / peper en zout / 60 ml extra vierge olijfolie (of 50 g boter) / ½ tl komijnpoeder / ½ tl gerookt paprikapoeder / 1 el pul biber (Aleppo-peper) / geutje witte azijn / 4 eieren, op kamertemperatuur / pitabrood of (zuurdesem)brood

Zo maak je het

1. Verwijder de dikke takken van de dille en hak de blaadjes fijn. Rasp of plet de knoflook tot moes en meng samen met de dille door de yoghurt. Breng op smaak met peper en zout.

2. Verhit de olijfolie (of boter) in een kleine sauspan. Eens de olie warm is, voeg de specerijen en een snuf zout toe en laat 1 min. doorwarmen. Haal van het vuur.

3. Breng een pot met water en een flinke geut azijn aan de kook. Breek een ei in een kopje. Draai het vuur laag. Zorg ervoor dat het water vanaf nu net onder het kookpunt blijft. Maak met een garde een draaikolk in het water. Laat even draaien en laat vervolgens, eens het water iets rustiger beweegt, het eitje voorzichtig midden in de kolk glijden. Kook in ongeveer 3 minuten zacht. Haal het gepocheerde ei uit het water, laat uitlekken op keukenpapier en doe hetzelfde met de overige eieren.

4. Smeer 2 el yoghurt op de bodem van de borden en maak 2 kuiltjes. Leg de eieren in de kuiltjes en werk af met de specerijenolie. Serveer met warm pitabrood of (zuurdesem)brood.