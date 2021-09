Zin in een zomerse pasta met zwaardvis? De tomaten zijn nu op hun lekkerst

Laat het seizoensgebonden aanbod van de marktkramer of kruidenier beslissen wat die dag op tafel komt, en niet andersom. Keuzestress verdwijnt zo als sneeuw voor de zon.

Aan het viskraam op het kerkpleintje van Chiaramonte Gulfi, een dorp in het zuiden van Sicilië, was het die ochtend makkelijk kiezen met maar één soort vis in de aanbieding: zwaardvis. Het enorme dier werd op indrukwekkend wijze tentoongespreid met kop én zwaard op ijs in de koeltoog van de marktkramer.

Dit is wat de vissers aan wal brachten, dus dit is wat vandaag op het menu komt. Heerlijk wanneer je zelf eens niet hoeft te beslissen. De een noemt het een beperking, ik ervaar het als een bevrijding: niet twijfelen tussen wel tien verschillende soorten vis, of als een gek in je hoofd tal van mogelijke recepten overlopen, terwijl je beurt om te bestellen steeds dichterbij komt. Die middag aten we gebakken zwaardvis­steaks met een fijngehakte salsa van wat er in huis was: kappertjes, platte peterselie, citroen en een royale portie Siciliaanse olijfolie. Zo simpel, zo lekker en in 15 minuten op tafel.

Breekt bij de vraag ‘Wat eten we?’ u soms ook het keuzestresszweet uit? Vaak wordt het alleen maar erger wanneer we door de rayons van de supermarkt zigzaggen – door het overweldigende aanbod kun je letterlijk álles op tafel zetten, dus begin maar eens met beslissen. Het verlammende ‘alles’ verschrompelt dan al gauw tot ‘niets’.

Zongerijpte tomaten

Dus probeer ik om aan mijn vakantiegewoonte vast te houden en ook hier wat kleinschaliger en lokaler te winkelen. Zo laat ik tegenwoordig op zondag het menu bepalen door de lokale boerenmarkt. Die telt één kraam per voedselgroep. Ik koop wat in het oog springt of wat de marktkramer aanraadt. En niet andersom. Vandaag zijn dat tomaten. Augustus en september zijn hét piekseizoen van deze zomervrucht. Zongerijpte tomaten zijn lekker zoet en sappig, en in niets te vergelijken met hun in kas gekweekte wintervariant. Ze gaan samen met een bussel platte peterselie mee naar huis waar ik, nog volledig in Siciliaanse sferen, een ode aan de mediterraanse keuken breng met een eenvoudige pasta die naar niets anders dan de zomer smaakt.

DMM1109 Recept Beeld Hannes Vandenbroucke

Zomerpasta met zwaardvis, voor 2 personen

olijfolie / 8 kalamataolijven / 1 el kappertjes / 4 anjovisfilets / 1 el venkelzaad / snuf chili / 2 tenen knoflook, tot moes geplet / 250 g kers­tomaten, doormidden gesneden / 50 ml witte wijn / 200 g voorgekookte witte bonen, gespoeld en uitgelekt / peper en zout / 250 g paccheri of rigatone / 250 g zwaardvis, in blokjes gesneden / handvol pijnboompitten, geroosterd / 10 g platte peterselie, fijngehakt

1. Verhit een flinke geut olijfolie in een grote pan. Stoof over een middelhoog vuur de olijven, kappertjes, ansjovisfilets, het venkelzaad en snuf chili gedurende 1 min. aan. Voeg dan de knoflook toe. Roerbak 30 seconden verder, let op dat de knoflook niet kleurt, en voeg de kerstomaten, witte wijn en voorgegaarde bonen toe. Kruid met peper en zout en laat 10 min. pruttelen over een laag vuur.

2. Kook ondertussen de pasta in royaal gezouten water.

3. Verhit wat olie in een andere pan. Kruid de visblokjes met peper en zout en bak over een hoog vuur kort gaar.

4. Giet de pasta af wanneer die nog net niet al dente is. Vertrouw niet op de aangegeven tijd op de verpakking, maar proef. Hou een kopje van het kookvocht bij. Voeg de pasta samen met enkele eetlepels van het kookvocht toe aan de saus. Meng met een houten lepel en laat de pasta nog enkele minuten verder garen in de saus. Voeg indien nodig extra kookvocht toe.

5. Eens de pasta al dente is en de saus dik en homogeen, meng je er de vis, pijnboompitten en platte peterselie onder. Schep vervolgens op borden.