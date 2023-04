Zin in deze vegetarische, pretentieloze risotto?

Simpel, in het seizoen en vegetarisch of vegan: Louise De Brabandere gooit drie troeven in de blender.

Soms heb ik zin in eenvoud. Een simpel gerecht gemaakt met een handvol nederige ingrediënten die standaard in mijn voorraadkast te vinden zijn. Arboriorijst, bouillon, boter, broodkruim, twee stengels prei en optioneel een handje Parmezaanse kaas, meer heeft deze heerlijke, pretentieloze risotto niet nodig.

Dit gerecht is allesbehalve een tentoonspreiding van gedurfde smaken of gewaagde combinaties. Integendeel, het laat dagdagelijkse ingrediënten spreken en schittert in al zijn eenvoud. Soms is minder nu eenmaal meer. Lekker koken hoeft niet duur of complex te zijn. Afwerken doe ik ditmaal niet met extra Parmezaanse kaas, maar met pangrattato, ook wel eens armeluisparmezaan genoemd. Goedkoop én een plantaardig alternatief voor kaas. Maar vergis u niet, pangrattato smaakt allesbehalve naar een flauwe plaatsvervanger. Het in olijfolie knapperig gebakken boodkruim geeft deze romige risotto een verrassende textuur en interessante smaak. Ik rasp er graag wat citroenzeste door en, wanneer ik die in huis heb, een handje gehakte amandelen. Werk deze risotto af met veel versgemalen zwarte peper en serveer hem eventueel met een ongecompliceerde venkel- of rucolasalade.

Beeld Amber Vanbossel

Risotto met prei en pangrattato

Dit heb je nodig voor 2 personen

1 ui / 2 dikke stengels prei / extra vierge olijfolie / 200 g risottorijst / 700 ml groentebouillon / 50 g paneermeel of panko / zeste van 1 biocitroen / peper en zout / klontje boter / 30 g Parmezaanse kaas / handvol amandelnoten

Zo maak je het

1. Versnipper de ui. Was en snij het wit van prei in fijne reepjes.

2. Verhit wat olijfolie in een kookpot en stoof de ui 2 min. aan alvorens de prei toe te voegen. Roerbak 3 min. en voeg vervolgens de risottorijst toe. Roerbak opnieuw 2 min. en blus met een pollepel bouillon.

3. Roer regelmatig tot de bouillon volledig opgenomen is en voeg opnieuw een pollepel toe. Herhaal tot de rijst al dente is, na ongeveer 20 min.

4. Maak ondertussen de pangrattato. Verhit 75 ml extra vierge olijfolie in een pan en voeg de panko toe. Roerbak tot het broodkruim net bruin is. Haal de pan van het vuur en meng er de zeste van 1 citroen doorheen. Breng op smaak met peper en zout.

5. Haal de kookpot met risotto van het vuur en meng er het klontje boter en de Parmezaanse kaas door. Breng op smaak met peper en zout en werk af met de pangrattato en gehakte amandelnoten.