Zijn menstruatiecups een veilig en duurzaam alternatief voor tampons?

Herbruikbare menstruatiecups van siliconen of rubber zijn ‘groener’ dan maandverband en tampons, maar op internet gaan er spookverhalen over rond. ‘Vaak pure onzin’, zegt gynaecoloog Koen Deurloo.

Als eerste land ter wereld geeft Schotland gratis hygiëneproducten weg aan meisjes en vrouwen om menstruatie-armoede aan te pakken. Ook bij ons ontbreekt het veel vrouwen weleens aan geld voor maandverband of tampons. Zeker nu de inflatie de inkomens uitholt is de suggestie van een lezeres dus actueel: “Waarom schrijven jullie niet over de menstruatiecups? Die zijn goedkoop én milieubewust.”

De cup, zo’n centimeter of vijf groot, is veelal gemaakt van medisch siliconen, rubber of latexstoffen die niet irriteren, en is voor nog geen 20 euro te vinden bij de drogist, de Hema of online. Zo’n cup gaat minstens tien jaar mee en is in verschillende maten verkrijgbaar – voor meisjes, vrouwen die vaginaal bevallen zijn en vrouwen voor wie dat laatste niet geldt. De aanschaf is dus, naast financieel slim, ook een ‘groene daad’. Een vrouw zou gedurende haar leven al snel tienduizend tampons of maandverbanden kopen én weggooien.

Rol van reclame

Koen Deurloo, gynaecoloog van de menstruatiepoli van het Diakonessenziekenhuis in het Nederlandse Utrecht, kent niet zoveel vrouwen uit zijn praktijk die de menstruatiecup gebruiken. “Ik schat hooguit een op de twintig patiënten.” Daar is ook wel een verklaring voor, zegt hij. “Maandverband en tampons krijgen nu eenmaal veel reclame-exposure.” Daar legt de menstruatiecup het al snel tegen af.

“En als je op menstruatiecup googelt, schrik je je ook rot”, zegt Deurloo. “Vaak is het pure onzin. Zo zou cupgebruik leiden tot verzakkingen van de baarmoeder, maar ook tot het toxic shock syndroom (tcs).” Dat laatste syndroom ontstaat door ophoping van bacteriën in en rond de vagina, leidt tot irritatie van de huid en slijmvliezen, vieze, onwelriekende afscheiding, koorts en uiteindelijk een shock. Maar tcs wordt vooral veroorzaakt door verkeerd, onhygiënisch tampongebruik en wordt niet voor niets ‘tamponziekte’ genoemd.

Net als de tampon moet ook de cup inwendig ‘ingebracht’ worden. “Dat inbrengen is ook best wel een gedoe”, zegt Deurloo. ”Het is in ieder geval meer gedoe dan een tampon. Ook dat is een reden waarom de cup niet zo populair is, vermoed ik. Je moet de cup, nadat je die hebt uitgekookt om zeker te weten dat die bacterievrij is, vouwen en dan van onderen – staand, hurkend of met een been op een stoel – aanbrengen rond de baarmoedermond, waar die zich dan vacuüm kan zuigen. Zeker voor jonge meisjes, die net beginnen te menstrueren, is dat spannend: de cup is ook groter dan een tampon.”

Wat je gewend bent

Anders dan de tampon absorbeert een cup geen menstruatiebloed, maar vangt het dat op. “Sommige mensen vinden dat vies, want ze moeten het cupje na maximaal twaalf uur en afhankelijk van de hevigheid van de bloeding, ook weer uit hun lichaam halen en schoonspoelen. Dat krijg je, zonder handschoenen, nooit zonder bloed aan je handen voor elkaar.”

Maar, zegt de gynaecoloog, het is ook maar net waaraan je gewend bent. Hij verwijst ook naar een drie jaar oud artikel in medisch tijdschrift The Lancet, met als strekking dat de cup verder zonder meer kan wedijveren met andere hygiëneproducten. Die studie biedt ook antwoord op de belangrijkste vraag: is de cup ook een probaat middel tegen doorlekken? Deurloo, voorlezend: “Lekkage was vergelijkbaar of zelfs minder bij het gebruik van de cup dan bij wegwerpmaandverband en tampons.”