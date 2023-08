Zij laten de pil links liggen: ‘Ze onderschatten hoe groot een kans op zwangerschap is’

Steeds meer vrouwen laten de pil links liggen. Terwijl op sociale media de hormoonmoeheid toeneemt, komen ouderwetse methodes zoals temperatuurmetingen of voor het zingen de kerk uit opnieuw in zwang. Maar wat zijn de gevolgen? Zijn er wel degelijk meer ongewenste zwangerschappen?

Sofie (28) begon op haar 14de met de pil. Na tien jaar stopte ze met slikken, ze begon aan kinderen te denken. Dat bleek toch minder gemakkelijk te gaan dan gehoopt: na een half jaar had ze haar regels nog maar één keer gehad. Sofie ging langs bij de gynaecoloog voor onderzoek. “Toen kreeg ik te horen dat ik veel cystes had en dat de kans op een natuurlijke zwangerschap klein zou zijn. Dat kwam hard binnen.”

Haar relatie ging stuk en Sofie besloot het even los te laten. “Na zo’n anderhalf jaar was mijn cyclus weer regelmatig. Opnieuw ging ik naar de gynaecoloog en die vertelde me dat het er goed uitzag, dat ik zelfs erg vruchtbaar was. Dat is wel vreemd, ik was een tijd onnodig bang dat ik nooit natuurlijk zwanger zou raken.”

Zou het dan toch door de pil gekomen zijn, vroeg ze zich af. Een antwoord op die vraag vond ze niet bij artsen. “Persoonlijk denk ik van wel, dat het uit mijn lijf moest. Voor mij voelde het alsof mijn lichaam moest herstellen.”

Sofie is nooit meer gestart met de pil, ook niet toen ze een nieuwe relatie kreeg. Ze houdt via app Flo bij wanneer er kans is om zwanger te worden. Het is een van de vele apps op de markt waarmee vrouwen hun menstruatiecyclus, ovulatie en vruchtbaarheid kunnen bijhouden. In het begin lette ze wel extra goed op en gebruikte haar partner altijd een condoom.

Beeld Timon Vader

Haar verhaal illustreert de trends die al langer zichtbaar zijn in de samenleving:­jonge vrouwen stoppen met de pil en er is veel aandacht op sociale media voor hormonale anticonceptie. Experts hebben het over een toenemende hormoonmoeheid, en zelfs een hormoonfobie.

Bij Sensoa, het Vlaams expertisecentrum voor seksuele gezondheid, merken ze dat de populariteit van de pil tanende is. Al blijft het nog steeds het populairste anticonceptiemiddel. Ooit leidde de pil tot een aardverschuiving op het gebied van gendergelijkheid, seksuele gezondheid en individuele autonomie, waarbij vrouwen de controle kregen over hun vruchtbaarheid. Nu is het een product waar steeds meer vragen bij gesteld worden. Wat wel een constante factor bleef door de jaren heen: als het aankomt op anticonceptie, wordt er nog altijd eerst naar de vrouw gekeken.

In Nederland klopt inmiddels een groeiend aantal jonge vrouwen die vertrouwen op natuurlijke anticonceptiemethodes aan bij abortusklinieken omdat ze onverwacht zwanger zijn geraakt. Dat meldt het Nederlands Genootschap van Abortusartsen (NGVA) aan publieke omroep NOS.

Concrete cijfers zijn er niet, het zou vooral gaan om vrouwen tussen de 18 en 28 jaar. NGVA koppelt de toename voorzichtig aan de hormoonfobie: vrouwen die stoppen met voorbehoedsmiddelen gebaseerd op hormonen, zoals de pil of het hormoonspiraaltje.

Geen cijfers om te staven

In Belgische abortuscentra merken ze de hormoonmoeheid ook, al betekent dat niet dat die tot meer abortussen leidt. “We kunnen dat niet met cijfers staven”, reageert Carine Vrancken van LUNA (een fusie-vzw van vier abortuscentra). Ze roept op om voorzichtig te zijn met ­conclusies.

“Ja, er worden meer vragen over hormonen gesteld, we horen meer mensen dat benoemen. Maar dat is casuïstiek, dat zijn individuele gevallen. In Nederland wordt daaraan gehangen dat het abortuscijfer zou stijgen. Dat zijn dingen die je niet hard kunt maken.”

Het is volgens haar ook niet gek dat een abortuscentrum dit soort verhalen hoort. “Je mag nooit vergeten dat daar mensen komen die ongepland zwanger zijn geworden. Je kunt hun ervaringen niet doortrekken naar de volledige populatie.”

Dat beaamt gynaecoloog Isabelle ­Dehaene, woordvoerder van de Vlaamse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (VVOG). “Ik herken de trend rond ­hormonen van sociale media en kan het vanuit de praktijk wel bevestigen, maar dat abortussen meer voorkomen, is ­subjectief.” Ja, het onderwerp leeft bij vrouwen, en ja, er wordt vaker overgestapt op natuurlijke conceptie, spreekt ze vanuit ervaring. “Maar in welke mate dat impact heeft, is nog niet gemeten.”

Ook is het niets nieuws onder de zon, stelt Vrancken. “Het enige wat nu anders is, is dat je het vaker hoort. En dit gaat dan toch wel vaker om jonge vrouwen die beïnvloed worden door sociale media. Ik denk dat daar vaker verkeerde informatie circuleert over hormonen in het algemeen.” Al lachend voegt ze daaraan toe: “Je hele lijf zit vol hormonen. Als je er geen had, viel je zo – paf – dood. Dat is de realiteit. Hormonen houden de boel aan de gang.”

Op een platform als TikTok is de pil al langer een hot topic. Vrouwen bespreken de voor- en nadelen, en er is een vloedgolf aan vrouwelijke gebruikers die de pil ­gedag zeggen en hun volgers inspireren ­hetzelfde te doen. Een groot aantal van hen stapt over op natuurlijke vormen van geboortebeperking. De kalendermethode (die al populair was voor de pil op de markt kwam, inmiddels ondersteund door een overvloed aan apps), temperatuurmetingen en baarmoederhalsslijmvliesonderzoeken zijn de meest voor­komende.

“Je ziet een dalende populariteit van de pil”, stelt Boris Cruyssaert van Sensoa. Een alternatief voor hormonale anticonceptie, naast condooms en de natuurlijke methodes, is de hormoonvrije koperspiraal. Die zit dan ook in de lift.

Maar TikTok is als medium beperkt als het gaat om gedegen voorlichting, ­stellen experts. Alle informatie lijkt voorhanden, maar die is niet altijd betrouwbaar. “Het is belangrijk dat mensen zich ­informeren op de juiste plek. Onze website ­(allesoverseks.be, AB) valt te verkiezen boven ­influencers die uitleg geven over anticonceptie”, adviseert Cruyssaert.

Veel werk, veel risico

Dehaene vindt vooral dat er online te ­weinig gepraat wordt over het risico van natuurlijke anticonceptie. “Geen hormonen: op social media lijkt het allemaal rozengeur en maneschijn. Terwijl het risico om zwanger te worden minder benoemd wordt. Het is effectief wel een feit dat het minder betrouwbaar is dan als je een ­andere vorm van anticonceptie zou gebruiken.”

Ze verwijst naar de Pearl Index, die jaarlijks meet hoeveel zwangerschappen ontstaan met welke methode van anti­conceptie. Daaruit blijkt dat een kans op een zwangerschap bij natuurlijke voorbehoedsmiddelen kan oplopen tot 24 procent. Als je de natuurlijke vormen combineert, kan de methode wel betrouwbaar zijn. Dan meet je de lichaamstemperatuur, het cervixslijm en de stand van de baarmoedermond. De kans op een zwangerschap is dan 0,4 procent.

Dat vergt flink wat motivatie. “Het wordt onderschat wat je allemaal moet doen om een hoog percentage aan veiligheid in te bouwen”, betoogt Vrancken. “Er is ongetwijfeld een kleine groep die dat nauwkeurig doet, maar ik heb vaak het gevoel dat mensen onderschatten hoe groot een kans op zwangerschap is.”

Vooral de menstruatieapps, die zich presenteren als betrouwbaar en nauwkeurig, zijn risicovol. De app doet namelijk niets anders dan je cyclus analyseren op basis van data die je zelf invoert. Vergeet niet, voegt Dehaene daaraan toe: “De kalendermethode is gemaakt om zwanger te worden, niet om niet zwanger te worden. Als je absoluut geen kind wilt, bestaan er betrouwbaardere manieren.”

Sensoa heeft geen problemen met natuurlijke anticonceptie, maar benadrukt ook dat het veel inspanning vraagt. “Andere vormen van anticonceptie hebben op zichzelf al een hoge betrouwbaarheid. Hormoonvrije methodes, op het koper­spiraaltje na, zijn pas betrouwbaar als ­iemand perfect de voorschriften naleeft.”

Het is dan ook meestal niet de anticonceptie die faalt, maar de personen die het gebruiken. En hoe meer moeite je ervoor moet doen, hoe groter de kans dat er iets misloopt, zegt Boris Cruyssaert. “Wij zeggen daarom altijd: de beste conceptie, is de anticonceptie die het beste bij je past. Als je vergeetachtig bent, ga je beter niet voor een pil die je dagelijks moet nemen.”

Wat de trend voor gevolgen heeft, is dus nog niet gedegen onderzocht. In een abortuscentrum wordt bijvoorbeeld niet precies gemeten hoe een vrouw ongewenst zwanger is geraakt, of gevraagd of ze al dan niet gestopt is met de pil en nu geen anticonceptie meer gebruikt.

Op kleine schaal zijn er wel wat rondvragen gedaan, maar die onderzoeken zijn te beperkt om enige vorm van maatschappelijke conclusie uit te trekken. Zo ondervroeg vrouwenplatform LINDA.nl via een enquête 762 lezers die onbedoeld zwanger waren geraakt: 250 van de 762 enquêtedeelnemers (33 procent) gebruikten geen anticonceptie toen ze zwanger raakten; bij 11 procent mislukte periodieke onthouding. Andere vrouwen gaven aan dat ze dachten dat hun eisprong later was of dat de app niet werkte. 356 vrouwen kozen voor een abortus.

Of dat dan de vrouwen waren die geen anticonceptie gebruikten, is niet onderzocht. Een simpele optelsom is het dus ook niet. 28 procent van de vrouwen ­gebruikte namelijk de pil, die ze vergaten te slikken of niet werkte als gevolg van een antibioticakuur. In 12 procent van de gevallen ging er iets mis met het condoom.

Ook Isala – een project van Universiteit Antwerpen dat de vaginale gezondheid onderzoekt – ondervroeg vrouwen over hun anticonceptiemethoden. Uit een deelonderzoek van masterstudent sociologie Eva Jacobs onder tien van die vrouwen blijkt dat zij na een abortus overstapten op een betrouwbaardere vorm van anticonceptie. “Een abortus is dus een duidelijke trigger om de keuze van anticonceptiegebruik te herzien”, stelt ze.

Vooralsnog staat België in het rijtje ­landen met de minste abortussen wereldwijd. “Dat heeft ook te maken met het goede gebruik van anticonceptie. Het grote plaatje is: wij gebruiken dat nog altijd heel veel”, zegt Vrancken optimistisch.

Dit blijkt ook uit cijfers van Sensoa: het gebruik van voorbehoedsmiddelen stijgt nog altijd bij vrouwen tussen de 15 en 49 jaar. Op de website wordt de pagina over anticonceptie nog altijd het beste bezocht, meldt Boris Cruyssaert. “Dit wijst erop dat veel mensen op zoek zijn naar informatie hierover.”

Anticonceptieland België

België staat op de derde plek als het gaat over het aanbod, de toegang en de informatie over anticonceptie, volgens de ­European Contraception Policy Atlas. Zo wordt anticonceptie in dit land terugbetaald tot 25 jaar en is er een extra tegemoetkoming voor de morning-afterpil voor alle vrouwen. “Ik denk zeker niet dat we ons zorgen moeten maken dat abortuscijfers stijgen, het is in Belgie al jarenlang stabiel”, concludeert Vrancken.En vooral: zolang vruchtbare vrouwen seks hebben, blijft er kans op een zwangerschap. Er is nog altijd geen voorbehoedsmiddel dat 100 procent betrouwbaar is.

“We zijn ongelooflijk vruchtbaar, we zijn niet voor niets met 8 miljard”, lacht ze. “Een snelle optelsom: een vrouw is gemiddeld 35 jaar vruchtbaar en kan ­theoretisch 13 keer per jaar zwanger ­worden als het allemaal werkt. België telt 1,53 kinderen per vrouw. Laten we uitgaan van twee zwangerschappen per vrouw: dan moet je je vruchtbaarheid 33 jaar onder controle houden. We pretenderen dat dit gemakkelijk is, maar dat is heel moeilijk. We onderschatten onze vruchtbaarheid, dat vind ik opvallend.”

Hoewel de 14-jarige Sofie nog blindelings vertrouwde op het oordeel van haar huisarts en startte met de pil, is dat nu ­anders: (jonge) vrouwen weten de weg te vinden naar platformen die helpen na te denken over deze keuzes. Sofie is zich ­bewust van de risico’s die haar gekozen vorm van anticonceptie met zich meebrengt. Maar dat levert geen stress op, zegt ze. “Ik ben op een leeftijd dat als het komt, een kindje zeer welkom is. Na een eventuele zwangerschap zal ik het herbekijken.” Lacht: “We willen ook geen twaalf kinderen natuurlijk.”

Vrouwen die een beslissing over hun gezondheid in eigen handen nemen: wat dat betreft, wijkt het ook weer niet veel af van de revolutie die de pil teweegbracht. Dat mensen bewust bezig zijn welke vorm van anticonceptie bij hen past, is alleen maar goed, meent gynaecologe Isabelle Dehaene. “Het is alleen niet altijd evident om dat onbegeleid te doen.”