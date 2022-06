Zij delen hun tips om promo’s te jagen: zo loop je voor een prikje met een volle winkelkar naar buiten

In hun strijd tegen de torenhoge inflatie en stijgende facturen doen steeds meer shoppers prijsbewust hun boodschappen. Hun belangrijkste wapen in de verdediging van hun portemonnee: kortingsbonnen. Maar hoe loop je nu voor een prikje met een volle winkelkar naar buiten? We gingen in de leer bij couponing-experts en ontwikkelden in geen tijd een zesde zintuig voor slimme koopjes.

Een groente- en fruitabonnement, wekelijkse boodschappen voor een halve peutertuin en een maandelijkse levering van palletten vol waspoeder, melk en wc-papier. Tel daar nog een lading luiers bij voor een tweeling en ons boodschappen­budget swingt de pan uit. We zetten ons schrap voor wat de inflatie nog van plan is. Ik zie twee opties: ofwel gaat manlief op zondagavond afwassen bij de pizzeria (ik stuit op een dikke ‘No, grazie’), ofwel gaan we slimmer boodschappen doen.

Welkom in de wondere wereld der kortingsbonnen, waar merkproducten, mits wat geduld, prijzen vergelijken en bonnen printen, met spectaculaire kortingen van de band rollen. Gunther Devisch, oprichter van promojagers.be en beheerder van de gelijknamige Facebook-groep, is de pionier van het ‘couponing’ in Vlaanderen. Hij loopt graag met ons mee door de rayons en deelt zijn tips voor een goedkopere winkelkar.

“Alles begint met prijzen vergelijken”, weet Devisch. Als je de gemiddelde prijs per liter of kilo van een product in het oog houdt, zie je meteen waar je voordeel kan halen. “Wees je bewust van de richtprijzen: vaatwastabletten kosten normaal 40 cent per stuk, toiletpapier 50 cent per rol. Bij een goede promotie kosten vaatwastabletten 10 cent en wc-rollen 25 cent per stuk.”

Daarnaast hou je promoties in het oog bij de verschillende supermarkten. “De kunst is om een goede winkel­promotie te vinden, bijvoorbeeld een 1+1-actie, en die te combineren met een kortingsbon voor datzelfde product.” Zo koop je bijvoorbeeld twee tubes tandpasta in promotie, voeg je er twee kortingsbonnen aan toe en voilà: 2 euro voor twee stuks.

Nour*, een ervaren couponster die in de zorg werkt, heeft haar boodschappenbudget meer dan ­gehalveerd: “Ik betaalde zo’n 600 euro per maand voor levensmiddelen. Tot ik me in kortingsbonnen ging verdiepen. Sindsdien betaal ik gemiddeld 250 euro per maand aan boodschappen en hou er een goed gevulde voorraadkast aan over.”

Couponing kost tijd, weet Nour. “Het is een hele admi­nistra­tie. Prijzen vergelijken, kor­tings­bonnen verzamelen en je winkel­uitstapje of online bestelling voorbereiden. Ik maak een planning: welke winkels bezoek ik, wat staat waar in promo en hoeveel bonnen neem ik mee?”

Kortingen scoor je op bepaalde merken die regelmatig in ­promotie staan, zoals hygiëneproducten, frisdranken of huishoudartikelen. Bonnen voor vlees of groenten zijn zeldzaam. Nour: “Als wasverzachter in promotie staat voor 1,5 euro kan ik die soms aan min 1 euro kopen door een kortingsbon van 2,5 euro af te geven. Heb ik meerdere bonnen en kan ik bijvoorbeeld vijf flessen meenemen, dan kom ik aan min 5 euro uit. Daarmee koop ik groenten of vlees.”

Ruilhandel

Facebookgroepen als Promojagers, Extreme couponing/kortingsbonnen in België of Couponing Tips en Tricks kennen een stijgend aantal ­gebruikers, zeker in tijden van economische crisis. In de groepen wisselen leden promoties uit, doen ze ruilvoorstellen voor bonnen en pakken ze uit met koopjes. Kassatickets met enorme kortingen of tafels vol nagenoeg gratis producten oogsten bewondering en inspireren andere leden. De regels voor het gebruik van coupons zijn in ons land iets strenger geworden, dus de ‘extreme’ kassatickets zijn minder spectaculair, maar mooie deals sluiten is wel nog perfect mogelijk.

Ik word lid en maak werk van een bonnencollectie. Ik schrijf me in op nieuwsbrieven van verschillende merken en druk bonnen af. In de supermarkt ontwikkel ik een zesde zintuig voor afscheurbare coupons. Bonnen voor ontbijtrepen en honden­snacks wissel ik voor luierbonnen. C’est parti.

“Koop producten wanneer ze in promotie staan, niet wanneer ze je nodig hebt”, tipt Devisch. Staat het waspoeder volgende week in promotie, dan koop je meteen twee dozijn, ook al staan er nog drie bussen in de berging. Op waspoeder staat namelijk geen vervaldatum. Je moet er natuurlijk wel de ruimte voor hebben of kunnen maken, het liefst niet in de voorraadkast waar je dagelijks uit put.

Favoriete merken gooi je even overboord. Staat een bepaald merk Italiaanse pasta in de aanbieding, dan sla je dat in. Shampoo is voor sommigen shampoo. Als het je niet uitmaakt of je merk A of B in je haar smeert, kies je voor het product in promotie. Voor bepaalde productcategorieën komen promoties om de paar maanden terug, dus is het een kwestie van op de loer liggen en je slag te slaan.

Beeld Flore Deman

Ik doe de test en scrol bij de eerstvolgende supermarktbestelling door de aanbiedingen. Welke promo’s kan ik combineren met een kortingsbon? De tafel ligt vol bonnetjes en ik ben twee uur zoet met puzzelen. Boven op de kortingsbonnen heb ik nog een stapel coupons voor extra spaarpunten van mijn klantenkaart die ik kan omzetten in winkeltegoed. Ik koop ook drie wasproducten waarbij ik een cadeaubon verdien. De kortingen stapelen zich op: voor een winkelmand van 270 euro eindig ik op 150 euro. Niet slecht. Ik bestel producten die we sowieso gebruiken. Manlief oppert dat zijn deo op is, maar aangezien die niet in de aanbieding staat, zal hij nog een weekje langer moeten marineren in eigen fietszweet.

De 10 geboden van het couponing 1. Maak een boodschappenlijst en plan je trip. 2. Laat honger en kinderen thuis. 3. Winkel tijdens de daluren, niet op zaterdag­namiddag. 4. Gebruik 1 bon per product. 5. Gebruik enkel originele bonnen, geen kopietjes. 6. Respecteer de vervaldatum van de bon. 7. Controleer of bonnen cumuleerbaar zijn met kortingsacties. 8. Respecteer de regels van de supermarkt omtrent het maximaal aantal bonnen per productgroep: vaak mag je per gezin en per aankoop maximaal vijf bonnen afgeven voor één productsoort. 9. Koop enkel producten die je effectief zal gebruiken: als alleenstaande man ben je allicht niet veel met inlegkruisjes. 10. Zorg voor een goed geordende voorraadkast en houd vervaldagen in het oog.

Het zoontje van Liesje is sinds een maand zindelijk. “Al die jaren betaalde ik geen cent voor luiers. Ik haalde ooit tien pakken en kwam op een rekening van -1 euro uit.” Slimme couponers houden de promoties van Colruyt in de gaten en een eventuele bijkomende korting als een andere supermarkt z’n prijs verlaagt. “Gebruik daarbovenop een kortingsbon en sommige producten worden gratis.”

Ze heeft ondertussen een maga­zijntje aan producten: “Flessen douchegel, schoonmaakmiddelen, wasverzachters, tandpasta… Het ruikt er heerlijk, ik ben er best trots op.” Over het waarom zegt ze: “Ik haal voldoening uit het couponing. We zijn niet arm en niet rijk, ik zie het als een soort spel. Ik krijg een adrenalineshot als ik hoor hoe weinig ik moet betalen.”

Nour herkent het gevoel: “Die stress bij het aanschuiven aan de kassa: zal mijn berekening kloppen en hoeveel bedraagt het eindtotaal? En dan dat euforische gevoel als je wegwandelt met een volle winkelkar voor een paar tientallen euro’s. Wat begint als prijsbewust consumeren, werkt al snel verslavend.” Zo gooit ze geregeld een foto van een koffer vol goodies in de familie-app: “Gekocht voor 10 euro.”

Sinterklaas

Onderzoek naar het waarom van kortingsbonnen is schaars. Volgens een studie van Joseph Chancellor en Sonja Lyubomirsky, die zich specia­liseren in de psychologie van de spaarzaamheid, boren couponers een dubbele bron van plezier aan: de rush van het aankopen én geld besparen.

Voor de ene zijn kortingsbonnen broodnodig om rond te komen, voor de andere is het een hobby of een manier om prijsbewust te consumeren. Soms stuit je op een ‘coupon-engel’, zoals Gavriil Kalfas uit Genk. “Iedereen moet de kans krijgen om goede zaken te doen en zijn koopkracht te vergroten.” Als bewuste consument doorspit Kalfas wekelijks nieuwsbrieven met koopjes en kiest er de topdeals voor zichzelf én voor anderen uit. “Ik help hier ook kansarmen mee. Zo deed ik al aankopen voor Zonder Honger naar Bed, een netwerk van gemeentelijke Facebook-groepen dat voedseloverschotten verdeelt.” Hij maakte in december een hele hoop kinderen blij met een stevige actie op chocolade. “Ik doneerde Sinterklaaschocolade aan kinderen die de heilige man anders niet op bezoek krijgen.”

Beeld Flore Deman

Fans van kortingsbonnen zetten hun prijsbewuste schouders onder goede doelen. Zo deden verschillende Facebook-groepen een oproep om levensmiddelen te doneren aan vluchtelingen uit Oekraïne. Andere couponers shoppen voor de sociale kruidenier of verdelen goederen onder minderbedeelden.

Everybody loves a good deal, toch? Arm of rijk, jong en oud. Dat beaamt ook Devisch: “Onze leden vormen een heterogene groep: gepensioneerden, jonge koppels, hoog- en laagopgeleiden, mensen die vol- of halftijds werken… Vrouwen maken 65 procent van de community uit.” De categorie van 25- tot 34-jarigen is het sterkst vertegenwoordigd. “Dat is logisch, want die groep is gevoelig voor prijzen vanwege de vele grote kosten in die levensfase.”

Waar vind je de bonnen? In de supermarkt In kranten, tijdschriften en reclameblaadjes Online: op gespecialiseerde sites (zininmeer.be of promolife.be) of boodschappenapps (myShopi), in nieuwsbrieven van merken, op Facebook-groepen of simpelweg via Google: ‘kortingsbon + merknaam’ intikken.

Sophie Vanderbauwede las drie jaar geleden over couponing in de krant. Op de kleintjes letten ligt voor de calculator in de lijn van haar werk. Beroepsmisvorming? “Niet echt, ik hou van een goede promotie, maar tijdens mijn vrije tijd wil ik niet nog eens met mijn hoofd in de cijfers zitten.” Naast koopjes op levensmiddelen gebruikt ze verschillende apps om promoties in het oog te houden. “Zo kocht ik vorige week via Zalando Lounge een merkjas voor mijn zoon. Normaal kostte die 213 euro, ik betaalde er nog 52 euro voor”, lacht ze trots.

Devisch: “Mijn mooiste kassa­ticket ooit was voor een winkelwaarde van ongeveer 100 euro. Met een hele stapel bonnen was de kassierster even zoet en kwam ik uit op 1 euro. Ik plan mijn uitjes tijdens de daluren, dat wordt gewaardeerd.” Het personeel is onder de indruk van de kortingen en bestudeert mee het kassaticket, uit bewondering.

Babybillen

Ik sluit me op in het thuiskantoor, met de printer in de aanslag. Het plan na alle gesprekken en opzoekwerk? Gerichte promoties zoeken voor zaken als luiers, babyzeep en andere producten die er aan de lopende meter doorgaan. Op promojagers.be kan je een product zoeken en zie je meteen alle actieve promoties. De luiers staan in aanbieding bij Albert Heijn. Ik heb ook kortingsbonnen en kom uit op 13 euro in plaats van 34 euro voor vier pakken. Dat is 14 cent per luier in plaats van 40 cent.

Interessant? Ja. Euforie aan de kassa? Absoluut. Een uur bezig met prijzen vergelijken en bonnen printen? Ja, ik had ook een boek kunnen lezen. Maar ik ben wel trots op het prijsbewust kopen, zeker in het dubbele tempo waarmee onze schatjes luiers volplamuren. Tijd om wekelijks enkele uren bonnen uit te knippen en naar verschillende supermarkten te rijden is er niet, maar voor bepaalde producten werkt het couponing­systeem enorm in ons voordeel.

*Nours echte naam is bekend bij de redactie