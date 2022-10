Zeven eenvoudige tips om te besparen: ‘Ze kunnen samen een verschil van 15 tot 20 procent maken’

Het is dit jaar een lastige keuze: zet je de verwarming al aan of wacht je nog wat langer? En draai je de kraan dan ineens helemaal open? Deze tips helpen je alvast om te besparen. Heel wat kleine ingrepen hebben uiteindelijk een groot effect.

1. Zet verwarming een graad lager

Het is een behoorlijke no-brainer: besparen op de verwarmingskosten doe je heel gemakkelijk door de verwarming een graad lager te zetten. Je merkt er nauwelijks iets van en tegelijk is deze maatregel ook heel efficiënt. “Op die manier kun je zeven à acht procent uitsparen op de verwarmingsfactuur”, zegt Alex Polfliet, energie-expert en directeur van Zero Emissions. “Dat komt neer op zo’n vierhonderd euro per jaar voor een gemiddelde Vlaamse woning.”

2. Ga tochtgaatjes te lijf

Door de hoge energiefacturen lijkt 2022 het jaar van de tochthond te worden: bij veel ketens ging die dit jaar al een pak meer over de toonbank. Bol.com verkocht in september zelfs 6,5 keer zoveel tochthonden als in dezelfde maand vorig jaar. Veel mensen haalden zo’n pluchen vriend in huis die de tocht voor de deur afstopt.

Maar er zijn ook nog andere accessoires die ongewenste briesjes in huis kunnen tegengaan. Denk maar aan brievenbusborstels, of tochtstrips. Er zijn ook deurveren of deurdrangers op de markt. Die duwen een deur vanzelf weer dicht, zodat je dat zelf niet kunt vergeten, en zijn al voor minder dan tien euro te koop.

3. Stop met roken en beweeg

Door de band genomen gaat 70 tot 75 procent van de energie die het lichaam aanmaakt naar warmte om de lichaamstemperatuur op peil te houden. Om het minder snel koud te krijgen, loont het volgens professor huisartsengeneeskunde Dirk Devroey (VUB) om aan sport te doen. Door te sporten kweek je immers meer spiermassa. “Dat zorgt voor een betere doorbloeding van je spieren en je huid”, zegt Devroey. “En die betere doorbloeding zorgt ervoor dat je het minder snel koud hebt.”

Ook stoppen met roken kan helpen. Roken tast namelijk de bloeddoorstroming aan. Maar stoppen met roken of beginnen met sporten zijn natuurlijk zaken die pas op de lange termijn zullen helpen. Als je stopt met roken is het niet zo dat je bloedvaten morgen weer hersteld zijn.

4. Kruip onder een dekentje

Gezellig tijdens de winter: een dekentje en een sessie Netflix. Het is belangrijk dat je op zulke momenten enkel de ruimte verwarmt waarin je je bevindt. Een elektrisch dekentje is daarbij een optie, wat relatief weinig stroom verbruikt. Ook voor thuiswerkers kunnen die heel handig zijn. Leg een elektrisch dekentje op je bureaustoel en je krijgt het meteen warm.

5. Bedek enkel glas met een voorzetraam

Het is de eerste hulp bij enkel glas: met een voorzetraam van folie trek je als het ware een dekentje over je ruiten, zodat dat de warmte niet ontsnapt. Oude woningen kunnen nog enkel glas hebben en dat jaagt de energierekening dus de hoogte in. De Nederlandse onafhankelijke onderzoeksorganisatie TNO heeft enkele handleidingen gemaakt die handige harry’s toelaten om zelf zulke voorzetramen te plaatsen.

Volgens TNO kan dat minstens 25 procent warmteverlies uitsparen. Voor modern dubbel glas is dit niet nodig. Meer nog: blijf ervan af. Als je zo’n voorzetraam op dubbel glas aanbrengt, kan het glas breken omdat er zich te veel warmte tegen ophoopt.

6. Hang goede, dikke gordijnen

Nog een gouden tip tegen warmteverlies via de ramen zijn goede dikke gordijnen, die een ruimte mee isoleren. Als die er nog niet is, is het altijd een goed idee om isolatie aan te brengen in een woning, maar dat vergt vaak een serieuze investering.

Voor vloerisolatie ziet Polfliet in een stevig tapijt een zeer waardig alternatief. “Je kunt ook een stenen vloer bekleden met kurk”, zegt de energie-expert. “Dat zijn handige manieren om zonder grote kosten aan vloerisolatie te doen.”

Zonlicht dat in huis binnenvalt, kun je eveneens optimaal gebruiken: dat is eigenlijk gratis verwarming. Zo zal het al een paar graden schelen als je overdag de gordijnen van de ramen die naar het zuiden gericht zijn net zoveel mogelijk open doet. Als je tegelijk de rolluiken aan de noordzijde naar beneden laat, heb je daar nog wat extra isolatie.

7. Gebruik restwarmte van de keuken

In de keuken gebruik je sowieso al heel wat energie om het eten op te warmen. Er zijn enkele trucjes die maken dat je minder warmte verloren laat gaan. Als je spaghetti wil koken, moet je bijvoorbeeld eerst een pot met warm water aan het koken brengen. “In plaats van dat water nadien zomaar weg te gieten, kan je de warmte gebruiken voor de kamer”, zegt Polfliet. “Pas als het water helemaal is afgekoeld, kun je het weggieten. Als je dat vroeger doet, ben je eigenlijk gewoon warmte in het riool aan het gieten.”

Ook met de warmte van de oven vallen zaken te doen. Laat die gerust openstaan zodra je pizza of ovenschotel klaar is. Op het eerste gezicht zijn dit allemaal heel kleine dingen, maar alles samen kunnen ze volgens Polfliet wel degelijk een groot verschil maken. “Je mag dat zeker niet onderschatten”, zegt de energie-expert. “Alle gedragsveranderingen samen – ik heb het dan ook over het één graad lager zetten van de verwarming – kunnen een verschil maken van vijftien tot twintig procent in je energieverbruik.”