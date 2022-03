Zet veilig je eerste stappen op de beurs met ETF’s: ‘Na 18 jaar ligt er een mooi bedrag klaar voor mijn zoon’

Belgische jongeren zijn actiever dan ooit op de beurs: op onze financiële markten zijn vandaag bijna driemaal meer ­18- tot 29-jarigen actief dan in 2019. Dat meldt de toezichthouder op de Belgische ­financiële markten (FSMA). Maar hoe begin je eigenlijk met beleggen? Pim Verlaan (32) van de populaire podcast Jong beleggen en belegger Erika Goossenaerts (27) leggen het uit.

WAAROM zou je beleggen?

Verlaan: “Met enkel een spaarrekening daalt je vermogen langzaam maar zeker in waarde doordat de inflatie hoger ligt dan de rente. Met andere woorden: je wordt elk jaar een beetje armer. Om onze koopkracht toch te kunnen behouden, gaan we beleggen met het oog op de lange termijn. Zie het zo: met de euro die je vandaag opzij zet, wil je binnen dertig jaar nog steeds een brood kunnen kopen.”

In WAT kan je beleggen (met een budget)?

Verlaan: “Het is een grote misvatting dat beleggen enkel voor de rijken of de hoogopgeleiden is. Beleggen kan al vanaf enkele tientjes, en door technologie is het ook makkelijker en veiliger dan ooit. Want een gouden regel bij het beleggen is je investeringen, en dus je risico, genoeg te spreiden. Het probleem met die spreiding is dat je toch al minimaal in twintig verschillende bedrijven moet zitten. Dat zijn veel aandelen, en kost inderdaad geld. Zo is de ETF ontstaan.

“Een ETF, of Exchange Traded Fund, kan je zien als een mandje met aandelen. Dat mandje is automatisch gekoppeld aan een bepaalde index, waardoor de ETF nooit beter zal presteren dan de aandelen in kwestie maar ook niet slechter. Bovendien moeten er geen mensen betaald worden om manueel te kopen en verkopen. Zo is er een ETF van iShares, met drieduizend bedrijven van over de hele wereld. Die kan je al voor enkele tientallen euro’s kopen.

“Het grootste risico als jonge belegger is je eigen onwetendheid. En dat element haal je grotendeels weg door te beleggen in ETF’s. Het is alsof je met duizenden, miljoenen mensen tegelijk een goed gespreide portefeuille koopt.”

Goossenaerts: “Zelf ben ik ook vroeg begonnen met ETF’s, net omdat ik bezig was met pensioensparen. Ik zie ze ook echt als mijn pensioen. (lacht) Je zou nog beter kunnen spreiden door verder te kijken dan aandelen, denk aan goud en crypto, maar dat gaat al snel heel ver en kan wel overweldigend zijn als je net begint. ETF’s zijn dus zeker een mooi startpunt.”

Bij WIE kan je beleggen?

Verlaan: “Hoe minder tussenpersonen, hoe beter. Zelf zou ik enkel naar platformen of banken gaan waar je zelf je aandelen of ETF’s kiest (zoals Bolero van KBC en Re=Bel van Belfius, KL). Want bij een traditioneel beleggingsfonds moeten medewerkers worden ingeschakeld om je aandelen te beheren en dat gaat je toch al snel tussen de 1 en 2 procent kosten op jaarbasis. Ter vergelijking: de kosten voor heel wat ETF’s gaan zo laag als 0,07 procent. Eén procent aan kosten lijkt niets, maar als je dat op dertig jaar bekijkt gaat het al snel over grote bedragen.”

Goossenaerts: “Toen ik begon met een beleggingsfonds bij de bank had ik echt geen idee van wat me allemaal werd aangerekend, en ik kon ook niet zomaar verkopen wanneer ik wilde. Als je het zelf regelt, bijvoorbeeld met een ETF, heb je dat probleem dus niet.”

WAARIN kan je beleggen?

Verlaan: “Voor beginners zijn wereldwijde ETF’s het gemakkelijkst. Zoals die iShares-ETF met drieduizend bedrijven. Dan zit je het best gespreid op vlak van bedrijven, sectoren en landen. Daar kan je eigenlijk niets fout mee doen.

“Specifieker kan ook; bijvoorbeeld met de S&P 500, waar de 500 grootste Amerikaanse bedrijven in opgenomen zijn. Of een Europees equivalent als de STOXX Europe 600. Je kan natuurlijk ook combineren of nog specifiekere ETF’s aankopen, zoals een ETF met enkel technologie- of energiebedrijven. Wat het ook is, zorg dat je jezelf wat verdiept in de materie. Je hoeft niet alle details te kennen, maar breng jezelf tenminste naar een niveau waar je enigszins begrijpt wat er gebeurt. Zo ga je levenslang kunnen beleggen.”

Goossenaerts: “Er is inderdaad zoveel informatie beschikbaar over beleggen, dat je eigenlijk niet meer naar een bank moet gaan. Ik heb bijvoorbeeld enorm veel geleerd van auteurs als Robert Kiyosaki en finfluencers (financiële influencers, KL) als Madelon Vos.

“Ik ben twee jaar geleden ook begonnen met ETF-beleggingen, maar nu ik meer kennis van zaken heb probeer ik nog meer te spreiden met mijn investeringen. Naast losse aandelen en ETF’s investeer ik bijvoorbeeld ook in goud en cryptomunten.”

WANNEER kan je beleggen?

“Bij een goed gespreide ETF moet je nooit verkopen tot je je beleggingshorizon gehaald hebt. En op vlak van aankoop zou ik beginnen met een vast maandelijks bedrag.

“Wat ik doe voor mijn zoontje bijvoorbeeld is elke maand, wanneer mijn loon binnenkomt, een deel beleggen in een ETF. Ongeacht hoe de economie eruitziet op dat moment. Er zijn dus maanden dat ik duur koop en maanden dat ik goedkoop koop. Maar op het einde van de rit trekt dat zichzelf recht, en na achttien jaar ligt er een mooi bedrag voor hem klaar om te gaan studeren.

“Zoveel onderzoeken hebben al uitgewezen dat als iemand enkel probeert te kopen in een dal en verkopen in een piek, er maar een minimaal verschil is in rendement. Daar ga ik me dus niet druk om maken. En ik merk dat veel mensen willen beleggen voor de voordelen, maar niet te veel willen omkijken naar de cijfers. Voor zulke beleggers is dit de ideale strategie.”

Goossenaerts: “Het is belangrijk om elke maand een vast bedrag te investeren, omdat je dan een gemiddelde aankoopt. Stel dat je plots een grote som geld krijgt, door een erfenis bijvoorbeeld, zou ik het nog altijd niet in één keer investeren. Zelfs niet in een ETF.”