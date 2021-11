Zet u ook nog altijd thee met het verkeerde water? Theesommeliers delen hun beste tips

Regenbuien, dalende temperaturen en coronamaatregelen - we vinden steeds meer redenen om binnen te blijven. Op zulke momenten kan een warme kop thee dienen als een portie vloeibaar geluk, maar hoe zet je net die perfecte kop thee? Theesommeliers Ken Calander en Jozefien Muylle weten raad.

Ken Calander, beter gekend als teacoach.Ken, schreef een boek “met álles over het perfecte kopje” genaamd Tea is sexy en geeft ook workshops over het eeuwenoude drankje. Zijn winkel en ‘tea lounge’ vind je terug in Antwerpen. Jozefien Muylle biedt via ‘De natuurlijke weg van thee’ een breed gamma aan activiteiten aan voor de theeliefhebber, van workshops tot degustaties. Daarnaast werd ze in 2017 gekroond tot Dutch Tea Champion en adviseert ze regelmatig de populaire koffie-en theezaak Cuperus.

1. Niet zomaar kokend water gebruiken

Zakje thee in je kop leggen en dan kokend water erover. Het is een van de meest voorkomende fouten volgens de twee experts. “Ik hoor klanten vaak vertellen hoe ze een goede thee in huis halen, om die dan te verpesten door te warm water te gebruiken”, vertelt Calander. De thee-coach raadt dan ook stellig aan om altijd eerst de verpakking van de thee in kwestie te bekijken. “Producenten zetten met een reden de juiste temperatuur erop. Ze kennen hun product en weten welke temperatuur het nodig heeft.”

De aangeraden temperatuur zal verschillen naargelang de theesoort, maar er zijn wel zekere standaarden. Zo raadt Calander aan om bij groene thee water van 70-80 graden Celsius te gebruiken, voor zwarte thee zit je dan weer beter rond de 98 graden Celsius.

Maar hoe controleer ik de temperatuur? De twee sommeliers raden de theefanaten aan om eens in de winkel te kijken naar waterkokers waarbij je de temperatuur kunt instellen. En voor wie een waterkoker zonder temperatuurregelaar gebruikt, en een groene of witte thee wil klaarmaken: “Als je de eerste bubbels ziet in je water, mag je de waterkoker al afzetten”, tipt Calander. Concullega Muylle voegt er nog aan toe dat je kokend water simpelweg kunt overgieten in een koele kan om tien graden verschil te maken.

2. Laat je thee niet te lang trekken

Nog een misconceptie die teacoach.ken de wereld uit wil helpen is dat je de theebladen zo lang mogelijk in het water moet laten trekken om een ‘goede straffe thee’ te kunnen zetten. Niet doen, zegt Calander: “Een goede thee kan je helemaal verpesten door die te lang te laten trekken. Op de meeste verpakkingen vind je wel hoe lang je de thee idealiter laat trekken. Maar als algemene richtlijn: groene thee niet langer dan drie minuten, zwarte thee niet langer dan vijf minuten.”

Theekenner Muylle maakt er wel een belangrijke kanttekening bij dat er een wezenlijk verschil is tussen de Westerse en de Oosterse manier om thee te zetten: “In bijvoorbeeld Chinese cultuur zal je kleine theepotten zien waar de theebladen in blijven zitten en meermaals vers water infusen. Wees je dus bewust van welke thee je gebruikt en wat je ermee wil doen.”

3. Gebruik het juiste water

Fervente theedrinkers herkennen het wellicht: een ooit glanzend witte theepot die bruin is gekleurd door de liters thee, of dat olie-achtig laagje bovenop je thee. “Dat komt niet door de thee zelf,” legt Calander uit, “maar wel door het water. Specifiek: de droogrestwaarde van je water.”

Water heeft namelijk altijd een ‘droogrestwaarde’. Of in mensentaal: wat er overblijft wanneer je een liter water laat verdampen bij 180 graden Celsius. Denk maar aan de kalk die achterblijft in je waterkoker, al blijft er in de realiteit meer achter, zoals mineralen. Die droogrest wordt vervolgens uitgedrukt in milligram per liter.

Beeld Getty Images/iStockphoto

Op flessen water vind je de droogrestwaarde terug op het etiket met de productinformatie. Volgens theesommelier Muylle maak je de beste thee door water te gebruiken met een droogrestwaarde van 20 tot 50 milligram per liter. Water van Spa en Delhaize-huismark Montcalm scoren bijvoorbeeld goed met ongeveer 33 milligram per liter.

Voor leidingwater verschilt de droogrestwaarde van gemeente tot gemeente, maar volgens Calander mogen we uitgaan van een waarde tussen 400-600. “Brita beweert dat je de perfecte thee zet met Brita-gefilterd water, maar studies hebben uitgewezen dat die ook maar filteren tot een restwaarde van 150", aldus de theecoach.

Test het zelf Water is toch gewoon water, zeg je? Probeer het thuis zelf eens uit. Zet twee kopjes thee, een met kraanwater en een met water met een lage droogrestwaarde, en laat ze even lang staan, op dezelfde temperatuur. Het verschil ga je volgens de sommeliers meteen merken in geur, kleur en smaak.

4. Vergeet de thee-eitjes

Less is more, ook bij thee zo blijkt. “Veel mensen denken een goede straffe thee te kunnen zetten door gewoonweg een extra schep toe te voegen. Onzin, natuurlijk. Je zal zo eerder voor een bittere smaak zorgen”, zegt Calander. Als algemene tip hou je je volgens de theesommelier best aan twee gram thee per tas. Een fruit of kruiden-infusie mag eventueel een schepje meer krijgen.

Theekampioen Muylle voegt daar nog aan toe dat ook het materiaal van de theekan van belang is om de theesmaak tot zijn recht te laten komen. “Die populaire Japanse, gietijzeren theepotten bijvoorbeeld zijn absoluut niet aan te raden. Metaal is geen goede combinatie met thee, gebruik liever neutrale materialen als glas en porselein.”

De twee sommeliers benadrukken ook het belang van genoeg ruimte te hebben voor je theebladen. Gebruik dus een zo groot mogelijke filter, en geen knijpers of thee-eitjes. Want losse thee - die je hopelijk koopt in plaats van zakjes - moet kunnen ontplooien, leggen de twee theekenners uit. Calander vergelijkt het met een droge spons dat uitzet in het water. “Te veel thee op een te kleine oppervlakte kan niet grondig uitzetten. Een theeblaadje moet zich volledig kunnen ontplooien om al die smaak te kunnen afgeven.”