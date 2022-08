Zet een emmer onder de kraan en installeer zonnepanelen: 8 artikels om efficiënter te besparen

1. Vlaming verbruikt gemiddeld 27 liter per dag onder de douche: zo kan het zuiniger

Nu de langdurige droogte de watervoorziening onder druk zet, roept de Droogtecommissie daarom op om zuinig met water om te springen. Maar hoe begint u daar precies aan?

Wie graag een steentje bijdraagt, begint het best in de douche. Cijfers van de Vlaamse Milieumaatschappij tonen dat iedere Vlaming daar gemiddeld 27 liter per dag voor nodig heeft. De douche heeft binnen huishoudens de grootste impact op het waterverbruik en er zijn op zich weinig inspanningen nodig om daar iets aan te veranderen. Lees hoe u uw waterverbruik in toom kan houden.

Beeld DM

2. Amper één gezin op tien is klant bij goedkoopste energieleveranciers: zo kunt u besparen op gas en elektriciteit

Ondanks de hoge prijzen voor elektriciteit en aardgas kunnen gezinnen nog heel wat besparen op hun factuur en dat door voor een goedkopere leverancier te kiezen. Dat blijkt uit een nieuwe studie van de energieregulator CREG.

Het besparingspotentieel voor honderdduizenden gezinnen loopt op jaarbasis op tot vele honderden euro’s. Niet verwonderlijk: uit de cijfers blijkt dat amper één op de tien Vlaamse gezinnen klant is bij de goedkoopste leveranciers. Lees hoe u het best van energieleverancier wisselt.

Beeld ANP

3. Podcast: Zo bespaar je in dure tijden: ‘Stel al je aankopen één dag uit’

Valt er nog iets te besparen in tijden van historisch hoge inflatie en waanzinnige energieprijzen? Wat zegt de wetenschap over ons koopgedrag en hoe kunnen we dat gebruiken om slimmer met geld om te gaan? Els Lagrou, experte in financiële geletterdheid bij de OESO, deelt haar beste tips. Beluister de podcast.

4. Hanteer het ‘halveringsprincipe’ en 24 andere bruikbare tips om snel geld te besparen

Wat kan je doen om te besparen op je kosten? We zouden er een hele weekendbijlage mee kunnen vullen, want met een klein budget krijgen we onze honger om te consumeren meestal niet gestild. Dankzij de hulp van experts presenteren we 25 concrete tips, die gaan van ‘denken op lange termijn’ tot ‘een emmer onder de kraan zetten’. Lees de 25 tips.

5. Zo verbruik en betaal je minder: kies voor een spaardouchekop en hang de was buiten te drogen

Slimmer verwarmen en efficiënter wassen en plassen helpen al een flink stuk in uw strijd tegen de hoge energiekosten, maar wat kan u nog doen? Af en toe een gloeilamp indraaien bijvoorbeeld, consequent uw elektrische apparaten uit de stekker trekken, of de auto inwisselen voor de fiets: allemaal handige extraatjes. Lees hier hoe u energiekosten kan drukken.

Beeld Getty Images

6. Uw spaarcenten verdampen zienderogen: Vlamingen over hoe zij de hoge inflatie tackelen

De inflatie blijft torenhoog. En dus verdampen uw spaarcenten zienderogen. Al tal van specialisten hebben verteld wat u eraan kunt doen. Wij laten een aantal mensen aan het woord, die vertellen hoe zij het hebben aangepakt.

Charlotte Antoons (29) startte met beleggen: “Ondanks mijn academische achtergrond was het voor mij ook allemaal nieuw, hoor. Ik stond er nogal wantrouwig tegenover. Ik ben begonnen met vijftig euro per maand, intussen heb ik dat wel wat verhoogd. Als je kijkt hoeveel zo’n klein bedrag na dertig jaar kan opleveren, dan zie je meteen waarom het voordelig is.” Lees de getuigenissen.

Charlotte Antoons. Beeld Tine Schoemaker

7. Podcast: ‘Steek een kartonnen doos in je diepvriezer’: met deze concrete tips krijg je je energieverbruik onder controle

Hoe krijg je je energieverbruik echt onder controle? Welke toestellen verbruiken het meest, en welke ingrepen hebben het grootste effect? In deze podcastaflevering van ‘Beter leven’ gaan we mee op pad met een adviseur van Familiehulp om aan de hand van concrete tips onze energiefactuur wat te verlichten. ‘Op sluipverbruik kan een gezin al snel 200 euro besparen.’ Beluister de podcast.

8. Verwarming graad lager en koken met de microgolf: minister Van der Straeten lanceert campagne om energie te besparen

Minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) lanceerde in april een ‘zuinigheidscampagne’. “Elf miljoen kleine beetjes, dat maakt een heel groot verschil”, aldus de minister. Er is ook een website gelanceerd, ikhebimpact.be. De overheid geeft zelf het goede voorbeeld door de verwarming in de federale overheidsgebouwen een graad lager te zetten. Lees hier de adviezen van de minister.