‘Zelfs wie een goede mondhygiëne heeft, kan het krijgen’: wat kun je doen tegen terugtrekkend tandvlees?

Heb je gelige tanden of een plek op het tandvlees die er wat roder uitziet dan normaal? Dan heb je misschien wel last van terugtrekkend tandvlees. Parodontoloog Wim Teughels van het UZ Leuven legt uit wat het inhoudt en hoe je het kunt behandelen. ‘Er zijn heel veel oorzaken, waarvan je er heel wat zélf in de hand hebt.’

“De wetenschappelijke benaming voor teruggetrokken tandvlees is gingivale recessie”, vertelt professor en tandarts Wim Teughels. Hij is een autoriteit op het gebied van parodontologie. “Dat betekent dat de rand van het tandvlees aan de voorzijde van de tand zich gaat terugtrekken in de richting van de wortelpunt. Het kan ook aan de achterzijde gebeuren, maar daar komt het minder vaak voor. In de bovenkaak is dat naar boven, in de onderkaak naar onder. Daardoor komt een heel stuk van het worteloppervlak van een tand bloot te liggen.”

Drie grote problemen

Dat het tandvlees zich terugtrekt kan drie grote problemen geven. “Het eerste is er eentje van esthetische aard: het is gewoon geen mooi gezicht, een mond met teruggetrokken tandvlees. Een ander probleem is wortelgevoeligheid”, vervolgt professor Teughels. “De kroon van de tand – het deel dat normaal in de mond staat – bestaat uit twee materialen: de buitenste laag is het glazuur. Dat is niet-doorlatend. Daaronder zit een eerder poreuze laag, de zogenaamde dentine.”

In die dentine zitten allerlei kanalen. “Een wortel heeft die glazuurlaag niet, die heeft alleen de poreuze dentine. Als die aan de omgeving in de mond wordt blootgesteld, door een probleem zoals teruggetrokken tandvlees, kan het leiden tot wortelgevoeligheid. Als je dan iets kouds of warms drinkt, of iets zoets eet, kan dat irritatie geven op de zenuw in de tand. Als de glazuurlaag ontbreekt, heb je daarnaast ook sneller last van gaatjes.”

Door het feit dat het tandvlees terugtrekt, gaat een deel van het tandvlees ook hoger zitten. “Patiënten gaan dat stuk van het tandvlees gemakkelijk overslaan bij het poetsen. Daar blijft dan veel meer tandplak staan, wat dan weer tandvleesontsteking geeft. Een vicieuze cirkel.”

Komt het vaker voor bij slechte mondhygiëne?

“Er zijn nogal wat oorzaken die leiden tot teruggetrokken tandvlees”, vertelt parodontoloog Wim Teughels. “En dat maakt het zo moeilijk om te spreken van een echte ziekte of van een deel van het natuurlijke verouderingsproces. Voor België hebben we geen specifieke cijfers, maar als we kijken naar epidemiologische studies, merken we dat teruggetrokken tandvlees eigenlijk frequent voorkomt bij de groep van 18- tot 65-jarigen. Bijna de helft van hen heeft er last van. Bij mensen ouder dan 65 jaar spreken we zelfs over 80 procent. Bij de 30- tot 39-jarigen heeft 40 procent van de patiënten op een of meerdere tanden teruggetrokken tandvlees.”

Een misverstand: het komt niet alleen voor bij slechte tanden. “Zelfs wie een goede mondhygiëne heeft, kan er last van krijgen. De oorzaak ligt dan bij een te harde poetsmethode. Dat is meteen de reden waarom dit soort recessies vaker voorkomen bij mannen dan bij vrouwen, simpelweg omdat mannen ruwer en harder schrobben. Opmerkelijk daarbij is dat het teruggetrokken tandvlees vaker voorkomt aan de linkerzijde van de mond, omdat de meeste mensen rechtshandig zijn. Daardoor zetten ze aan de linkerzijde meer kracht tijdens het poetsen. Ook harde tandenborstels kunnen aan de basis van teruggetrokken tandvlees liggen. En té frequent poetsen is ook af te raden.”

Wat zijn de oorzaken van terugtrekkend tandvlees?

Kort samengevat zijn er veel mogelijke oorzaken. “Dat gaat van anatomische factoren – zoals het van nature ontbreken van bot – tot een ziekte, zoals de ontsteking van het tandvlees, waardoor het bot rond de tand gaat verdwijnen. Dat bot is heel belangrijk voor de ondersteuning van het tandvlees. Als tandvlees gaat ontsteken zonder ondersteuning door het bot, zijn patiënten gevoeliger voor dit probleem.”

Let op met lippiercings als je terugtrekkend tandvlees wilt vermijden. Beeld Shutterstock

Soms veroorzaak je de terugtrekking van het tandvlees zélf door keuzes die je maakt. “Dan spreken we bijvoorbeeld over dingen zoals met een pen of nagel aan het tandvlees krabben, dat heb je zelf in de hand. Al zijn lip- en tongpiercings een groter probleem, omdat die een bolletje aan de achterkant hebben. Dat bolletje wrijft voortdurend over het tandvlees, waardoor er in de onderkaak recessies optreden.”

Opvallend: voeding is géén oorzaak van teruggetrokken tandvlees. “Er zijn geen voedingsstoffen die het in de hand werken. Roken kan daarentegen wel een factor zijn, zeker bij patiënten met dun tandvlees.

Hoe kun je terugtrekkend tandvlees behandelen?

De meeste behandelingen gebeuren niet om esthetische redenen. “De groep patiënten bij wie het echt een zichtbaar probleem is, is kleiner dan de groep patiënten bij wie het een functioneel probleem is. De tandarts of de parodontoloog moet dat samen met de patiënt bepalen. Als de patiënt een goede mondhygiëne heeft, als hij of zij geen last ondervindt, het esthetisch niet storend is, en als er geen ontstekingen zijn, dan is er geen nood tot behandeling. In andere gevallen kan het met een chirurgische ingreep opgelost worden. Dan neemt de dokter tandvlees weg ter hoogte van het verhemelte en wordt dat getransplanteerd naar de plaats waar de recessie plaatsvond. We noemen dat het nemen van een greffe.”

“Een andere techniek is dat de dokter het tandvlees dat op de plaats zelf zit neemt en weer op zijn plaats trekt. Als het gaat om een patiënt met dik tandvlees en er is voldoende aanwezig, kiezen we voor de tweede techniek.”

Na een behandeling is het aan te raden om even over te schakelen op zachte voeding. “Het succes van de behandeling hangt af van de mate waarin je het tandvlees kunt laten genezen, zonder dat er opnieuw een trauma of wond opkomt. De eerste weken mogen patiënten niet of maar beperkt de tanden poetsen. Dat kan opgevangen worden door een spoelmiddel of extreem zachte borstels. De meeste patiënten hebben weinig nalast. Ze hebben wél last van de plaats aan het verhemelte waar de zogenaamde greffe genomen werd. Dat is immers een relatief grote wond”, besluit professor Teughels.