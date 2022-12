Zelfgemaakte cadeautjes of extra warme kleding: zo gaan lezers om met eindejaarsfeesten in tijden van crisis

Netflix en Too Good To Go

Mijn kerstavond ziet er dit jaar heel anders uit. Geen feestje, geen vrienden, geen familie, maar alleen thuis met mijn poes. Ik reserveer voor ’s avonds een pakketje van Too Good To Go, zet Netflix op, kruip gezellig onder een donsdeken met mijn kat en geniet van een glaasje wijn.

Colette (69) uit Hasselt

Weer zoals vroeger

Met een klein pensioen doe je nooit zot. Bovendien smelt het spaargeld als sneeuw voor de zon. Het wordt weer zoals vroeger: blij zijn met een hartje van peperkoek, een paar zelfgebreide kousen, enkele potjes speciale confituur, maar dan mooi verpakt, ... Het is het gebaar van hartelijk geven en delen zonder een kater over te houden of gemanipuleerd te worden door de commerce.

Emi (77) uit Meerbeke

Vriendschap is onbetaalbaar

Er verandert niks. Al jaren vier ik kerstfeest héél sober maar warm, met mijn fantastische partner en al even fantastische vriendenkring. Wat zelfgemaakte hapjes, absurde babbels over koetjes en kalfjes om even later wat tipsy onze mening te uiten over allerlei actuele toestanden, nieuwe politieke partijen op te richten en zowaar plannen te smeden om de zoveelste wereldvrede te stichten. Na het afknallen van enkele crémants om middernacht besluiten we dan om volgende kerst onze snode plannen verder te smeden. Deze warmte, amusement, vriendschap en liefde zijn onbetaalbaar.

Lode (58) uit Kortrijk

Restjes mee naar huis

Wij anticipeerden op de prijzencrisis en schaften jaren geleden de kerstboom af wegens natuur-onvriendelijk en te duur voor wat het is. Versieringen gaan in de kamerplanten en de lichtjes aan de muur of het plafond. Over cadeaus wordt nagedacht, ze worden afgestemd op waar de ontvanger echt plezier van heeft. De maaltijd wordt in overleg gekozen en na het feest krijgen de gasten de restjes mee naar huis, bij ons geen verspilling. Aangezien over deze beslissingen werd nagedacht is de feeststemming opperbest.

Wim (69) uit Brugge

Minder geld aan cadeautjes

We hebben minder uitgegeven aan cadeautjes. Maar van de feestdis met kreeft, oesters en champagne zullen we nog steeds genieten.

Walter (68) uit Watermaal-Bosvoorde



Extra warme kleding

Wij hebben momenteel een derde Oekraïense vluchteling in huis. Uit solidariteit met de mensen in Oekraïne, die letterlijk en figuurlijk in de koud zitten, gebruiken wij minder verwarming, minder warm water en minder elektriciteit. Maar ook het klimaat en de hogere prijzen zijn een stimulans. Dit jaar is het met extra warme kleding, warmwaterkruiken en een extra oog voor de mensen om ons heen die het moeilijk hebben.

Egbert (61) uit Brasschaat



Zelfbereide maaltijd

Het kerstfeest wordt op dezelfde manier gevierd als alle voorgaande jaren. De kleinkinderen moeten onbekommerd kunnen genieten van deze gezellige familiemomenten. We blijven een echte kerstboom zetten met cadeautjes en een uitgebreide maaltijd. Omdat we het altijd al zelf bereid hebben, met verse producten, zal het enkel wat duurder zijn aan ingrediënten. Onze werkuren tellen toch niet.

Jef (67) uit Beerse

Kerst gaat om samenzijn

We kopen goedkopere cadeaus voor elkaar, met een overeengekomen budget. Als maaltijd doen we een simpele gourmet. Kerst gaat om het samenzijn. Champagne blijft wel van de partij. Nieuwjaar doen we met vrienden volgens hetzelfde concept: een feestje met een simpele maaltijd.

Tom (43) uit Putte