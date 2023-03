Zelf een moestuin aanleggen? Dat kan ook prima op je balkonnetje: ‘Een zonnig plekje is al genoeg’

Biologische groenten en fruit binnen handbereik. Een komkommer zo vers dat hij nog warm is van de zon. Voor een moestuintje heb je geen enorme lap grond nodig. Zo begin je zelf in je eigen achtertuin en zelfs op het balkon een minikwekerij.

Volle grond of in bakken?

Op een stukje tuin van een vierkante meter kun je al negen verschillende groentes kweken. En met een paar extra losse potten of bakken heb je je eigen groentetuintje paraat.

Of je nu kiest voor planten in de grond (dat heet ‘in de volle grond’) of in een moestuinbak, het levert allebei prima resultaten op. In de volle grond heeft een plant alle ruimte om een mooi groot wortelstelsel aan te leggen. Ongedierte en onkruid kunnen je kweek dan wel in de weg zitten.

Een voordeel van potten en bakken is dat je minder last van onkruid en insecten hebt en dat de grond sneller opwarmt. Je moet dan wel weer vaker water geven, omdat de aarde sneller uitdroogt in de zon.

Juiste grond kiezen

Nog voor je aan de slag gaat met plantjes, begin je met de grond. Alles begint met een goede kwaliteit potgrond. Tuinaarde is niet geschikt voor het kweken van groenteplanten. Zorg dus voor een dikke laag potgrond, eventueel speciaal bedoeld voor moestuinen. In die grond zitten de voedingsstoffen die jonge planten nodig hebben.

De potgrond bestaat uit een mix van verschillende grondsoorten die niet snel hard wordt en makkelijk los te maken is met een schepje. Bezuinig je hierop, dan beginnen je planten al met achterstand.

Wat plant je wanneer?

Je denkt misschien: zodra het mooi weer wordt, ga ik beginnen. Goed plan, maar ga niet lukraak allerlei zaden zaaien. Sommige planten groeien bij koel weer, andere hebben warmte nodig. Sla kun je bijvoorbeeld vroeg in het seizoen al zaaien, maar hartje zomer is het te warm voor de meeste soorten. Paprika’s en tomaten zijn echte warmteminners, die mogen pas na half mei de grond in. Maak gebruik van een zaaikalender en maak een lijstje van wat je allemaal wilt planten en wanneer je dit het beste kunt doen.

Makkelijke plantjes lukken (bijna) altijd

Begin je net, dan wil je natuurlijk resultaat zien van je inspanningen. Sommige planten zijn makkelijker te kweken dan andere. Denk aan radijs, slasoorten, postelein en bijvoorbeeld snijbiet: die komen snel op en groeien rap uit tot oogstklare groenten. Binnen een paar weken heb je oogstklare radijs, en na de oogst kan op dezelfde plek meteen een andere soort groente komen. Kies dan wel uit een andere plantenfamilie, bijvoorbeeld andijvie, zodat de voedingsstoffen in de grond niet uitgeput raken.

Plant weg, dikke pech?

Kleine plantjes zijn geliefd bij bijvoorbeeld slakken. Die eten ze razendsnel op als je pech hebt. “Je kunt dat risico verkleinen door heel veel soorten bij elkaar en door elkaar te planten”, zegt Jelle Medema, auteur van De makkelijke moestuin. “Slakken vinden sommige soorten lekkerder dan andere, dus als de ene soort wordt opgegeten is niet heel je groentetuin in één keer weg. Als je goudsbloem of afrikaantjes ernaast zet, schrik je het ongedierte ook af.’’

Zaaien of kopen?

Je kunt zelf zaaien of (biologische) planten bij een kwekerij kopen. Er is geen ‘beste keuze’. Zaaien kost tijd en pas opgekomen plantjes zijn kwetsbaar. Dat is los van de vraag of onze zomer lang genoeg is voor een mooie oogst. Paprika’s groeien langzaam en hebben een lange periode nodig na de bloei om de vruchten rijp te laten worden. Dus bij zulke soorten ligt een voorgekweekte plant voor de hand.

Je plantjes hebben honger

Veel planten hebben meststoffen nodig voor optimale bloei als de voorraad uit de grond opraakt. Vaak is dat rond de bloeiperiode, maar komkommers hebben bijvoorbeeld iedere paar weken voeding nodig. Dat kan een algemene plantenvoeding zijn voor moestuinen of speciale voor bijvoorbeeld tomaten en pepers.

Belangrijk is om goed op de verpakking te lezen wanneer je het moet gebruiken en vooral hoeveel. Te veel kan je plantjes om zeep helpen, en aan te weinig hebben ze niet veel.

Oogsten

Veel groenten zijn het lekkerst als je ze jong oogst. Dus laat je courgette, komkommer en boontjes niet te lang hangen, want hoe groter ze worden, hoe minder de smaak.

Oogsten doe je met een scherpe tuinschaar of in het geval van boontjes met een handzame keukenschaar. Na de oogst verleppen biologische groenten vaak snel, dus probeer je oogst liefst dezelfde dag nog te eten.

Wortels kun je het beste in april zaaien. Beeld Getty Images

Investeer tijd

Of je nu een klein moestuintje hebt of een lap grond: het kost tijd. Bij warm en droog weer hebben je planten vrijwel elke dag water nodig. Je moet je groenten tijdig oogsten, af en toe bemesten en natuurlijk onkruid dat in de weg staat, uit de grond trekken.

Tussen maart en eind september is een moestuin een dagelijks terugkerende taak. Heb je weinig ervaring of weinig tijd, begin dan klein en het liefst dicht bij huis.

En wees niet bang om knopen door te hakken en zieke of slecht groeiende planten weg te halen en opnieuw te beginnen. Want moestuinieren is leuk en niks smaakt zo lekker als je verse, net geoogste groenten.