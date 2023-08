Zeg niet ‘short’ tegen een 'jort’: zo draagt u deze trend (en zo niet!)

Met dank aan de generatie die ironie nogal serieus neemt, zijn boertige jorts – ofwel jeansshorts – ineens cool. Maar zoals bij alle modehybrides is enige terughoudendheid geboden.

Tennisser André Agassi mepte, gehuld in een jeansshort, tegenstanders naar huis. Beeld Getty Images

Het icoon: André Agassi

‘Jorts’ is een samentrekking van jeans en shorts. Jorts zijn dus eigenlijk gewoon korte jeansbroeken van het soort dat André Agassi in de jaren negentig droeg op de internationale tennisbanen. Niet op Wimbledon uiteraard, want daar hebben ze strenge kledingregels, maar bijvoorbeeld wel op Roland Garros. Dat vond iedereen toen ontzettend rebels, net als die wilde haardos van de Amerikaan. In zijn biografie onthulde Agassi later dat hij al die tijd een pruik had gedragen, maar excuses voor zijn jeansshort maakte hij nooit. Hoe komt het dat jorts ineens fashionable zijn? Dat komt doordat de generatie die ironie nogal serieus neemt alles wat ooit uncool was – van dad jeans tot fleecevest en buideltas – tot ‘hip’ promoveert.

Op de catwalk

Enige terughoudendheid is geboden bij het omarmen van modehybrides. Dat kan iedereen beamen die een trauma heeft overgehouden aan de jegging (jeans x legging, waarbij het slechtste van beide kledingstukken werd gecombineerd). Toch zijn de jorts uit ander, veelbelovender hout gesneden. Kijk maar mee naar de catwalk. De korte jeans worden daar preppy met een Schotse debardeur en donkerblauwe gestreepte blazer bij Ami, cool met een oversized colbert en gekleurde sjaal bij Louis Vuitton, of chic in combinatie met een bouclé jasje en hakken bij Givenchy.

Pharrell Williams. Beeld WireImage

De sterveling: Pharrell Williams

Zanger en producer Pharrell Williams bracht de disco in de dansmuziek (met Get Lucky) en de preppy kledingstijl naar de hiphop, tot dan het domein van bozige rappers in baggy jeans. Invloedrijk was Williams dus altijd al, maar nu hij is aangesteld als creatief directeur van Louis Vuitton is hij de hogepriester van de high fashion. Als deze man een korte jeansbroek aantrekt, volgt de parochie vanzelf.

Wat Pharrell goed doet: hij combineert de boertige broek met een net jasje dat hij Mao-achtig tot de adamsappel dichtknoopt. Aan de voeten zien we stevige, hoge sneakers. Prima, zo’n korte jeansbroek verdraagt geen iele stappertjes. Het petje maakt het niet minder Mao-achtig.

Tips & tricks

Met een baggy broek tot boven de knie zeg je preppy. Een baggy broek tot over de knie schreeuwt jaren negentig.

Houd de schoenen stevig. Loafers? Kan, maar met dikke zool.

Krap bij kas? Zet gerust de schaar in je oude jeans, maar let op het model. Niemand is klaar voor skinny jorts.