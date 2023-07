‘Zeg alle abonnementen op’: experten geven raad nadat Spotify prijzen verhoogt

Het zijn kosten die geruisloos van uw rekening gaan, abonnementen op streamingdiensten. Nu Spotify de prijzen verhoogt voor audiostreaming, is het een goed moment om ze onder de loep te nemen. ‘Onderschat de impact van vele kleine bedragen op je budget niet.’

Oh, het gemak. U stapt in de auto en hop – uw favoriete afspeellijst gaat van start. Spotify is moeilijk weg te denken uit de levens van muziekliefhebbers en podcastluisteraars. Sinds de dienst in 2011 zijn intrede deed op de markt, wist hij meer dan 200 miljoen betalende abonnees te strikken.

Deze luisteraars moeten voortaan wel wat dieper in de buidel tasten: de prijzen gaan – afhankelijk van het type abonnement – maandelijks met 1 tot 3 euro omhoog. Spotify volgt daarmee een trend: Netflix, Disney+, Amazon Prime Video en YouTube Music verhoogden hun abonnementsprijzen al. Het is de eerste keer dat het Zweedse bedrijf de prijzen opschroeft, naar eigen zeggen ‘om te blijven innoveren’.

De verhoging duidt erop dat het slecht gaat met de streaminggigant: ze draaien verlies. Spotify draagt een flink stuk van de omzet af aan de rechtenhouders van muziek, boeken en podcasts. Niet dat dit artiesten per definitie veel oplevert. Hoewel Spotify vrolijk miljoenencontracten ondertekende met prins Harry en Meghan Markle en de Obama’s, betalen ze van alle betalende streamingdiensten het minst per stream aan artiesten.

Maar wat betekent dit nu voor u? Dieper in de buidel tasten, of toch op zoek naar een alternatief? U kunt bijvoorbeeld uw volgende vakantie boeken naar een land waar Spotify een stuk goedkoper is en dan een abonnement afsluiten (in Turkije betaalt u bijvoorbeeld 39,99 Turkse lira – of amper 1,35 euro per maand voor een individueel premiumabonnement, in België is dit nu 10,99 euro), of de boel omzeilen met een VPN. Maar helemaal volgens het boekje is deze werkwijze niet.

Klant worden bij een andere service kan natuurlijk ook. Een abonnement op Napster kost bijvoorbeeld 10 euro per maand per gebruiker. Een individueel abonnement bij Apple Music kost hetzelfde als bij Spotify. Met het familieabonnement bent u daar met 16,99 per maand een euro goedkoper uit, in plaats van 17,99 euro per maand. Bijkomend voordeel: uw favoriete artiest krijgt zowel bij Apple als Napster meer betaald.

Ook belangrijk: online vindt u tools om uw kostbare afspeellijsten mee te verhuizen. Een andere optie: schakel over naar de gratis versie van Spotify. Al moet u dan wel de reclame erbij nemen.

Beeld Studio Ski

En nu we toch bezig zijn: misschien is nadenken over de Spotify-prijswijziging een goed moment om andere sluimerende kostenposten eens onder de loep te nemen. Streamingdiensten zijn mateloos populair. Volgens cijfers van de Digimeter (2022) van IMEC heeft 56 procent van de Vlamingen minstens 1 betalende streamingdienst in huis (of toegang daartoe). 18 procent heeft toegang tot twee of meer betalende streamingplatformen. Opvallend: 71 procent van de Vlamingen zette in 2022 geen enkel videoabonnement stop.

“Zulke abonnementen lopen gemakkelijk door, ze gaan automatisch van je rekening. En gemak kost geld”, stelt budgetcoach en financefluencer Sara Van Wesenbeeck, die verschillende boeken schreef over budgetteren.

Kijk eens goed naar welke abonnementen je allemaal hebt, adviseert ze. “Onderschat de impact van vele kleine bedragen op je budget niet, zoals maandelijkse kosten voor abonnementen op streamingdiensten. Het is een stille kost. Je voelt hem niet maar hij is er wel. Als je deze kosten optelt op jaarbasis, kom je vaak aan een stevig bedrag.”

Budgetcoach Sarah Zwaenepoel van Start 2 Budget zegt dat deze abonnementen gemakkelijk naar de achtergrond verdwijnen omdat ze automatisch afgeschreven worden. “Mensen vergeten hoeveel ze daaraan uitgeven, vooral van diensten die je met de creditcard betaalt.”

Haar advies: ga eens na welke abonnementen je hebt en hoeveel gebruik je ervan maakt. “Misschien is het niet nodig om verschillende streamingdiensten te hebben op hetzelfde moment.”

Alles de deur uit

Beide budgetcoaches adviseren te ‘streaminghoppen’: neem elke maand of elk kwartaal een ander abonnement. Dit verlaagt de keuzestress, zegt Zwaenepoel. “Wij hebben nu drie maanden Disney+ omdat het vakantie is en de kinderen veel thuis zijn. Als je een bepaalde streamingdiensten toch het hele jaar door wil gebruiken, ga dan op zoek naar promoties. Vooral rond kerst pakken ze graag uit.”

Streamingdiensten kun je inplannen, adviseert Van Wesenbeeck. “Als je een favoriete serie hebt die pas in het najaar weer draait, zeg in de zomer dan je abonnement op.” En druk eens iets minder gemakkelijk op de betaalknop; bewustwording is belangrijk, voegt ze toe. “Ga altijd even een blokje omlopen voor je iets koopt of een abonnement afsluit.”

Om goed inzicht te krijgen in je uitgaven, tipt budgetcoach Zwaenepoel de app Wallet. Gratis te gebruiken, ook in premiumversie verkrijgbaar. “Ga elke twee weken eens een kwartier zitten, open je bankapp en kijk wat je uitgeeft aan wat. Maak categorieën.”

De vakantiemaanden zijn volgens financefluencer Van Wesenbeeck de ideale tijd om dit te doen. Ze heeft nog een ultieme tip. “Zeg alle abonnementen op. Ga opnieuw gewoon tv kijken, lees een boek, speel een spelletje zoals in de goede oude tijd, ga wandelen.”